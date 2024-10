Best poinformował o zawarciu z głównym akcjonariuszem Kredyt Inkaso, firmą WPEF VI Holding 5 B.V, umowę na mocy której oba podmioty mają negocjować transakcję, która ma doprowadzić do połączenia firmy Best i Kredyt Inkaso.

- Negocjowane potencjalne połączenie miałoby zostać przeprowadzone w drodze przeniesienia całego majątku Kredyt Inkaso na firmę Best w zamian za akcje Besta przyznane akcjonariuszom Kredyt Inkaso innym niż Best. Zawarcie umowy jest kolejnym krokiem w realizacji konsekwentnie podtrzymywanego przez Best zamiaru połączenia firm – czytamy w komunikacie firmy Best.

Bliżej fuzji giełdowych windykatorów. Best informuje o współpracy z Kredyt Inkaso

Best już wcześniej złożył ofertą nabycia akcji Kredyt Inkaso głównemu akcjonariuszowi, jednak jej szczegóły są objęte tajemnicą. Teraz dodatkowo Best poinformował o rozpoczęciu negocjacji i współpracy z Kredyt Inkaso.



- W umowie strony ustaliły, że dołożą należytych starań celem przeanalizowania możliwości przeprowadzenia potencjalnego połączenia, ustalenia harmonogramu i struktury potencjalnego połączenia oraz dokonania i uzyskania wymaganych do potencjalnego połączenia zgłoszeń i zgód właściwych organów lub osób trzecich – informuje Best.