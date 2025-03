Akcjonariusze Kredyt Inkaso zgodzili się na połączenie z Best

Podano, że kolejnym krokiem w związku z połączeniem z Best będzie złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami oraz wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego.

"To historyczny moment. Droga zmierzająca do połączenia - rozpoczęta w 2015 roku od zakupu mniejszościowego pakietu akcji Kredyt Inkaso przez spółkę Best - właśnie znajduje swój finał" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso.

"Osiągnięcie porozumienia przez dwóch największych akcjonariuszy jest zwieńczeniem przeglądu opcji strategicznych, który był procesem wielowymiarowym, skomplikowanym i pełnym wyzwań. W jego efekcie powstaje podmiot, ze znacznie większymi możliwościami inwestycyjnymi oraz szansami na realizację szeregu synergii operacyjnych" - dodała.

W związku z połączeniem kapitał zakładowy Best ma zostać podwyższony w drodze emisji 5.828.535 akcji serii K.

Za każdą akcję Kredyt Inkaso każdemu z uprawnionych akcjonariuszy Kredyt Inkaso zostanie przyznane 0,67537 akcji Best.