Ostatni raz tak nisko akcje Kruka na warszawskiej giełdzie były wyceniane dwa lata temu. Tylko w tym roku akcje spółki potaniały o prawie 5 proc., co mocno kontrastuje w dobrym osiągnięciami innych spółek wchodzących w skład WIG20, jak i samego indeksu, do którego należy Kruk.

Hiszpański problem Kruka

To co w ostatnim czasie rozczarowało inwestorów to przede wszystkim słabsze od oczekiwań wyniki finansowe za IV kwartał. Spółka w tym okresie zarobiła na czysto „tylko” 115 mln zł. Powodem tego rozczarowania były słabsze wyniki na rynku hiszpańskim. W Hiszpanii spółka dokonała negatywnej aktualizacji prognozy wpływów i tylko z tego tytułu w samym IV kwartale przychody Kruka na tamtym rynku obniżyły się o 145 mln zł. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, głównym powodem negatywnej aktualizacji było opóźnienie w procesowaniu spraw przez sądy, co wynikało ze strajków, które trwały od 2023 r. i które miały wpływ na wydolność systemu sądownictwa w Hiszpanii. Dodatkowo, obniżenie przyszłych oczekiwanych spłat z nabytych portfeli wynikało z innego zachowania spraw bankowych zakupionych w 2022 i 2023 niż porównawcza baza spraw użytych przy wycenie portfeli. Co prawda podczas konferencji wynikowej, przedstawiciele Kruka mówili, że sytuacja w Hiszpanii nie jest problemem „fundamentalnym”, jednak nie ukrywali jednocześnie, że planują większą ostrożność na Półwyspie Iberyjskim, co może przełożyć się na łączną wartość inwestycji w nowe pakiety wierzytelności w tym roku.

Analitycy zmienią podejście do Kruka?

Patrząc na reakcję rynkową inwestorzy wolą dmuchać na zimne. Rynek czeka teraz na nowe raporty analityczne ze strony domów maklerskich. Wszystkie ostatnie rekomendacje dla spółki miały ustawione cenę docelową dla akcji windykatora powyżej poziomu 500 zł za jeden papier. Czy zmieni się to po ostatnio opublikowanych wynikach?