Kruk w III kwartale miał 864 mln zł spłat od dłużników. Rok do roku oznacza to wzrost o 10 proc., ale licząc miesiąc do miesiąca jest to mniej o 2 proc. Jak jednak wskazuje Kruk, spłaty były jednak o 91 mln zł wyższe niż zakładała sama spółka. W sumie w ciągu trzech kwartałów Kruk miał 2,6 mld zł spłat.

- W III kwartale spłaty były wyższe o 12 proc. od naszych księgowych założeń na ten okres. Większość z nich, tj. 60 proc. pochodziło z zagranicy. Cieszy mnie szczególnie poprawa spłat w Hiszpanii względem drugiego kwartału. Jednocześnie spodziewaliśmy wakacyjnej sezonowości, która faktycznie wystąpiła głównie we Włoszech, Hiszpanii i we Francji i przełożyła się na niższe łączne spłaty w całej grupie wobec II kwartału. Był to dobry kwartał dla spłat. - podkreśla Piotr Krupa, prezes Kruka.

Kruk inwestuje w nowe pakiety

Kruk w III kwartale 2024 roku zainwestowała 743 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 3,4 mld zł, w porównaniu do 812 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 4,6 mld zł w III kwartale 2023 roku. Od stycznia do września 2024 grupa zainwestowała 1,6 mld zł w portfele wierzytelności o nominale 9,2 mld zł, w porównaniu do 2 mld zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 10,1 mld zł rok wcześniej. 99 proc. wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.