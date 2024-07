Oferta windykatora ma ruszyć w poniedziałek 22 lipca. Zapisy mają potrwać do 5 sierpnia. Firma chce wyemitować pięcioletnie papiery o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Ich oprocentowanie jest oparte o trzymiesięczną stawkę WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 4,5 proc. Oznacza to, że oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,36 proc. Cena emisyjna będzie uzależniona od dnia złożenia zapisu. Dla tych, które zostaną złożone w dniach 22 — 26 lipca będzie ona wynosić 99,4 zł. Dla zapisów złożonych od 27 lipca do 1 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 2-5 sierpnia – 100,00 zł.

Reklama

Czytaj więcej Wierzytelności Best więcej odzyskuje i inwestuje Firma windykacyjna Best w I półroczu zwiększyła zarówno poziom spłat od dłużników, jak również swoją aktywność jeśli chodzi o zakup nowych portfeli.

Best chce kupować

– Grupa Best konsekwentnie podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, generując coraz atrakcyjniejsze wyniki finansowe. Nasz rozwój finansowany jest m.in. ze środków powierzanych Best, przez indywidualnych inwestorów obligacyjnych, z którymi wieloletnia relacja jest jednym z fundamentów biznesowego sukcesu Best. Wracamy na rynek obligacji z atrakcyjną, dostosowaną do warunków rynkowych, ofertą. Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.

Zapisy na obligacje będą przyjmowane przez DM BOŚ, Ipopemę Securities, Michael/Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities. Przydział obligacji ma nastąpić 7 sierpnia. Papiery mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.