Dwa oblicza płynności

Produkcja towaru, który wytwarzają, zajmuje bowiem wiele lat – od znalezienia odpowiedniej działki, przez stworzenie projektu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po sam etap budowy, który paradoksalnie może być etapem najkrótszym. Podpisywanie umów z przyszłymi najemcami trwa zazwyczaj jeszcze w trakcie budowy. Zaplanowanie finansowania na każdy z tych etapów nie jest zadaniem łatwym, a przecież trzeba jeszcze założyć sprzedaż projektu w określonym czasie (jeśli deadline wyznacza np. data zapadalności obligacji). Tymczasem zawarcie transakcji sprzedaży np. gotowej galerii handlowej czy biurowca jest najmniej przewidywalnym etapem inwestycji. Od stworzenia projektu do jego finalizacji mogło upłynąć kilka długich lat i to, co wydawało się pewne w momencie startu inwestycji, na jej końcowym etapie może być całkowicie nieaktualne. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądała nasza rzeczywistość pięć czy sześć lat temu i porównać ją do dzisiejszych realiów.