Najsłabszy popyt na japońskie obligacje od 10 lat

Kryzys na rynku japońskich obligacji pogłębił się we wtorek po tym, jak najsłabszy popyt na aukcji długu od ponad dekady uwypuklił obawy dotyczące wycofania się banku centralnego z rynku. Spowodowało to wzrost rentowności 20-letnich obligacji o około 15 punktów bazowych do najwyższego poziomu od 2000 r., podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od czasu pierwszej sprzedaży obligacji o tej zapadalności w 1999 r. Rentowność 40-letnich obligacji wzrosła o 10 punktów bazowych, co jest oznaką nerwowości przed sprzedażą tego długu w przyszłym tygodniu.

Współczynnik bid-to-cover na wtorkowej sprzedaży 20-letnich obligacji — kluczowy wskaźnik apetytu inwestorów — spadł do najniższego poziomu od sierpnia 2012 r. Wskazuje to na rosnące obawy dotyczące popytu, ponieważ Bank Japonii — który obecnie spotyka się z uczestnikami rynku — ogranicza swoje zakupy.

Wyprzedaż zwiększa koszty pożyczek rządowych w czasie rosnących obaw o ciężar zadłużenia kraju, a premier Japonii Shigeru Ishiba powiedział w poniedziałek, że warunki finansowe kraju są gorsze niż Grecji.

– Nie chcę dotykać superdługich obligacji – powiedział Ryoma Nagatomo, starszy menedżer funduszy w Norinchukin Zenkyoren Asset Management, powołując się na narastające ryzyko fiskalne i nadpodaż.

Mimo że zagranica kupiła rekordowe ilości superdługich japońskich obligacji w kwietniu, jej obecność na rynku jest nadal niewielka. Japońscy ubezpieczyciele na życie nie wypełniają tej luki, ponieważ większość głównych z nich zmniejsza udziały w obligacjach krajowych.

We wtorek Bank Japonii przeprowadzi sondaż wśród przedstawicieli banków i firm maklerskich, aby poznać ich poglądy na temat tego, jak agresywnie należy postępować w zakresie zacieśniania ilościowego w obliczu gwałtownego wzrostu rentowności.