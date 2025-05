Za rok Orlen prześle do sieci pierwszy prąd z wiatraków na Bałtyku

Szacunkowy koszt inwestycji w Łebie to ok. 62 mln zł. Baza zatrudni łącznie około 60 pracowników. Za budowę bazy odpowiedzialna była spółka ERBUD. Inżynierem kontraktu, nadzorującym cały proces inwestycyjny, była spółka Antea Polska.

Co wiemy o wiatrakach Orlenu

Baza w Łebie wspiera obecnie prace instalacyjne samych wiatraków na morskim placu budowy położonym ok. 23 km od wybrzeża. Obecnie trwają prace fundamentowe, obejmujące instalację monopali i elementów przejściowych. Instalacja turbin wiatrowych i kabli morskich rozpocznie się w nadchodzących tygodniach. Na lądzie budowa tras kablowych i stacji elektroenergetycznej w gminie Choczewo przebiega zgodnie z harmonogramem.

Inwestycja Orlenu Northland Power jest pierwszą, która weszła w fazę budowy. Farma będzie jednym z pierwszych na świecie projektów instalujących turbiny wiatrowe o mocy 15 MW.

Planowana moc farmy wiatrowej Baltic Power to około 1,2 GW. Budowę lądowej części farmy (wyprowadzenie mocy na ląd, poprowadzenie kabli) rozpoczęto w maju 2023 r., zaś w styczniu 2025 r. rozpoczęła się budowa na morzu, a więc stawianie wiatraków. Obecnie trwa stawianie fundamentów. Budowa ma zakończyć się w 2026 r., i wówczas pod koniec roku ma popłynąć pierwszy prąd z tej instalacji. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku ok. 4 000 GWh czystej energii elektrycznej. Inwestycja pozwoli pokryć ok. 3 proc. aktualnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (odpowiada to potrzebom ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych).

Morski plac budowy Baltic Power ma obszar ok. 130 km2. Znajduje się około 23 kilometrów od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Fundamentami jest 78 monopali (76 do turbin, 2 do morskich stacji elektroenergetycznych). Każdy z nich ma długość do 100 m i waży do 1700 ton. Koszt budowy farmy wiatrowej Baltic Power to około 4,73 mld euro, co odpowiada około 21 mld zł.

Do końca lat 20 powstanie w Polsce kilka dużych morskich farm wiatrowych, które już uzyskały system wsparcia. Poza Orlenem projekty rozwija także PGE (Balitica 2 i 3), Polenergia (Bałtyk II i III), RWE, Ocean Winds. Aktualnie przygotowywane do realizacji lub wchodzące w fazę budowy projekty morskich farm to około 5,9 GW moc. Wiatr na lądzie uchodzi na najbardziej produktywne źródło spośród OZE.