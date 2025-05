Kernel zmniejszył dług i chce dalej przejmować. Wziął na celownik grupę IMC

Indeksy na warszawskiej giełdzie rozpoczęły poniedziałkową sesję od spadków. Mocno tracił też WIG-Ukraine, w skład którego wchodzi m.in. grupa rolnicza IMC. Jak już pisał „Parkiet”, z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że spółką IMC interesuje się giełdowy Kernel. Nadal nie dostaliśmy od niego odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście tak jest oraz czy zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży akcji IMC.

Czy Kernela stać na zakup

Kernel oraz IMC zajmują się agrobiznesem. Obie firmy działają w Ukrainie.

– Kernel już w przeszłości dość aktywnie konsolidował ukraiński rynek rolny. IMC z kolei, jako spółka wiele lat notowana na GPW, mógł w tym czasie znacząco uwiarygodnić swoją pozycję. Grunty rolne oraz tłocznie olejów roślinnych prawdopodobnie będą na celowniku Kernela w kolejnych latach – uważa Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska. Zwraca też uwagę na fakt, że Kernel wyraźnie oddłużył się w czasie trwania konfliktu w Ukrainie, co powoduje, że dysponuje środkami, aby zwiększyć koncentrację na rynku ukraińskim.

Ze sprawozdań finansowych Kernela wynika, że w II kwartale roku obrotowego 2025 r. koszty finansowe grupy wyniosły 20 mln USD, co oznacza spadek o 46 proc. rok do roku, głównie z powodu niższych kosztów odsetkowych od kredytów bankowych i obligacji korporacyjnych. Wskaźnik długu netto do EBITDA poszedł w dół do 0,7 z 1,4 na koniec 2023 r.