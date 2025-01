Chiński łabędź wywrócił rynkowy stolik?

I to może być sygnał, że firmy i konsumenci do tej pory mocno przepłacali, a monopole amerykańskiej sztucznej inteligencji i całej infrastruktury z tym związanej, zostały właśnie złamane. Oczywiście najbliższe tygodnie pokażą najpewniej jakieś mankamenty chińskiego rozwiązania, ale dzisiejsza reakcja rynków pokazuje, że mamy "chińskiego łabędzia", który właśnie zaczyna wywracać rynkowy stolik. Rynki, które mogły zastanawiać się nad nowy impulsami, właśnie je dostały.

Risk-off jest dzisiaj widoczny, ale na FX nie pokazuje tego do końca mocniejszy dolar, tylko silny frank i japoński jen, które są modelowymi bezpiecznymi przystaniami. Silna przecena zapowiada się dzisiaj na Wall Street, a widać ją już na kryptowalutach. Czynniki makro mają dzisiaj mniejsze znaczenie, co pokazuje brak reakcji na faktycznie słabe dane PMI z Chin - rządowy PMI dla przemysłu spadł w styczniu do 49,1 pkt., a usługowy do 50,2 pkt. To pokazuje, że ożywienie w Państwie Środka wciąż nie jest pewne pomimo lepszych odczytów z realnej gospodarki dwa tygodnie temu. Warto w tym kontekście zinterpretować lepsze dane Ifo z Niemiec, które napływają po zaskakująco dobrych PMI z ubiegłego tygodnia. Dzisiejszy odczyt wskazał na odbicie do 85,1 pkt. z 84,7 pkt. Dane wsparły EURUSD, który zbytnio dzisiaj nie tanieje, choć pozostaje pod poziomem 1,05.

Dzisiejszy kalendarz makro jest ubogi, zatem wszystko skoncentruje się na reakcjach, domysłach i spekulacjach wokół skutków DeepSeek dla wycen amerykańskich potentatów w branży AI. Czy to przyspieszy temat wątku nałożenia ceł na Chiny przez administrację Trumpa, który ostatnio nieco przycichł? Dzisiaj Wall Street Journal pisze o przygotowaniach do uderzenia cłami w Meksyk i Kanadę, już za kilka dni, a zatem wątek wojny handlowej mógł być tylko przez chwilę wygaszony i teraz wróci. A to może zapowiadać większą korektę na rynkach w lutym, która będzie napędzana przez falę risk-off.

EURUSD - pozostajemy wokół 1,05

Zamieszanie na rynkach wokół chińskiego modelu AI, które zapowiada mocne spadki indeksów na Wall Street, nie przekłada się nadmiernie na zachowanie EURUSD, który utrzymuje się wokół poziomu 1,05. Dane Ifo z Niemiec były nieco lepsze, potwierdzając tym samym dobre odczyty PMI z piątku. Ale warto odnieść się tu do kontekstu dość słabych danych PMI z Chin, jakie napłynęły dzisiaj w nocy.