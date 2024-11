DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 29 listopada - korekta na dolarze

Dzisiaj najbardziej widać to w relacji USDJPY - japońska waluta mocno zyskała po wyraźnie wyższych od oczekiwanych danych o inflacji z regionu Tokio (2,6 proc. r/r i bazowa 2,2 proc. r/r), co jeszcze bardziej podbiło oczekiwania, co do podwyżki stóp przez Bank Japonii na posiedzeniu 19 grudnia - rynek wycenia taki ruch na 14 punktów baz. W efekcie USDJPY naruszył barierę 150,00, chociaż później powrócił ponad ten poziom. Ogólnie aktywność rynku jest nieco mniejsza - wczoraj w USA obchodzone było Święto Dziękczynienia, dzisiaj mamy zakupowy szał Black Friday.

Dzisiaj rano rynek dostał słabsze dane z Niemiec (sprzedaż detaliczna w październiku spadła o 1,5 proc. m/m), ale nie przeszkodziło to w utrzymaniu wzrostów na EURUSD. Rynek nie oczekuje, że ECB mógłby jakoś radykalnie obniżyć stopy procentowe w grudniu - ruch o 50 punktów baz. jest wyceniany zaledwie na 16 proc. prawdopodobieństwa. I nie zmienią tego publikowane dzisiaj o godz. 11:00 szacunkowe dane o inflacji CPI w strefie euro.

Kalendarz makro poza publikacjami ze strefy euro, oraz Kanady (PKB za III kwartał o godz. 14:30) będzie w zasadzie pusty. Inwestorzy będą, zatem pozycjonować się pod przyszłotygodniowe publikacje z USA - zwłaszcza dane ISM i odczyty z rynku pracy. Rynek obecnie daje 65 proc. szans na to, że FED zetnie stopy w grudniu o 25 punktów baz. i widzi spadek stóp o 77 punktów baz. do końca 2025 r. Jeżeli te oczekiwania zaczną rosnąć, to może to podbijać obserwowaną korektę dolara.

EURUSD - stabilizacja ponad 1,0540

Rynek EURUSD stabilizuje się ponad lokalnym wsparciem przy 1,0540, co może wskazywać na siłę trendu w krótkim terminie. Rano notowania zbliżyły się w okolice oporu przy 1,06, ale nie zdołały go pokonać. Gdyby tak się stało, to kolejny, kluczowy poziom można wyznaczyć przy 1,0665.