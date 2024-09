Sytuacja na rynkach 3 września - czekamy na ważne dane z USA

Wtorkowy ranek upływa pod znakiem podbicia dolara na szerokim rynku, choć zmiany nie są duże. Najgorzej wypadają waluty Antypodów, co może być jeszcze echem ostatnich słabszych danych z Chin, jakie napłynęły w weekend. Liderem jest z kolei japoński jen. Teoretycznie jednak taki układ na walutach może zapowiadać gorsze scenariusze dla rynków akcji. Ale o ile na indeksach w Azji widoczne było lekkie cofnięcie, o tyle kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy, takiego scenariusza na razie nie sugerują. Niemniej warto mieć na uwadze, że przed nami kluczowe publikacje makro z USA i ich rynkowa interpretacja. Dzisiaj zaczniemy od danych PMI dla przemysłu za sierpień o godz. 15:45, oraz ISM o godz. 16:00. Rynek wycenia spadek stóp 18 września na -32 punkty baz. i to od pewnego czasu niewiele się zmienia - nadchodzące dane (zwłaszcza wyliczenia Departamentu Pracy USA w najbliższy piątek) powinny dać więcej odpowiedzi na pytanie, czy pierwszym ruchem będzie cięcie o 25 punktów baz. (bardziej realne), czy też pójdziemy w stronę 50 punktów baz. (to jednak mogłoby się wiązać z nawrotem obaw o recesję i nerwowością na rynkach). Ich interpretacja może być trudniejsza dla rynków akcji, niż dolara, który raczej przegrywa w obu scenariuszach. Pytanie tylko, na ile ten z 25 punktową obniżką został już zdyskontowany przez rynki w ostatnich tygodniach.

Reklama

We wtorek rano poznaliśmy ważne dane ze Szwajcarii. Inflacja CPI wyhamowała w sierpniu do 0,0 proc. m/m i 1,1 proc. r/r (są to wartości poniżej prognoz), ale za to PKB przyspieszył w II kwartale do 0,7 proc. k/k i 1,8 proc. r/r. Dane nie zmieniły jednak wiele w oczekiwaniach, co do cięć stóp przez SNB - do końca roku wyceniane są dwa ruchy po 25 punktów baz. na posiedzeniach we wrześniu i w grudniu. Frank jednak nieco stracił po tej publikacji.

Dzisiaj w kalendarzu mamy poza wspomnianymi danymi PMI/ISM z USA, mamy jeszcze PMI z Kanady o godz. 15:30.

EURUSD - dolar dalej zyskuje

Para EURUSD osuwa się w dół, a dolar nabiera sił. Na rynkach widać lekkie podbicie awersji do ryzyka przed popołudniowymi odczytami z USA - dane PMI/ISM dla przemysłu. Na szerokim rynku poza dolarem zyskuje też jen, co może podbijać w/w tezę. Technicznie wybicie wczorajszego minimum przy 1,1040 otwiera drogę do sprawdzenia okolic 1,10 i nawet zejścia niżej w dalszej części tygodnia.