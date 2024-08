Złoty na fali słabnącego dolara

Teraz jesteśmy po konferencji w Jackson Hole, na której prezes Powell zapowiedział nie jedną obniżkę, a cały proces normalizacji. W jego wyniku stopy mają w USA spaść do 3%, a przynajmniej tak to widzą rynki.

Obecnie stopy procentowe w USA są w przedziale 5,25-5,5%, co jak na standardy ostatnich dwóch dekad jest poziomem wysokim. Fed podniósł stopy wyżej niż początkowo oczekiwał rynek i utrzymuje je na tym poziomie dłużej, bo nie zareagował na czas na wzrost inflacji i przez dość długi okres czasu obawiał się jej drugiej fali. Teraz jednak tendencje spadku inflacji wydają się solidnie zakorzenione, zatem pora na tak długo wyczekiwane przez inwestorów obniżki.

Konferencja w Jackson Hole to wydarzenie szczególne od kiedy zapowiedziane zostało tam QE2 (druga runda luzowania ilościowego). Powszechnie oczekiwano, że właśnie tam prezes Powell zakomunikuje wrześniową obniżkę, a on zrobił nie tylko to, ale tonem swoich wypowiedzi dał jasno do zrozumienia, że mówimy o całej serii ruchów. Rynek spodziewa się obniżenia stóp o 100bp to końca roku i dalszych 125 bp (co jest łącznie ekwiwalentem 9 obniżek po 25bp) do końca 2025 roku. Co istotne rynek ocenia, że stopy już dalej nie będą obniżane i zostaną na poziomie 3%. Tym samym widać jasno, że rynki obecnie „kupują” wizję miękkiego lądowania. Ta zaś sprzyja ryzykownym aktywom i słabości dolara, szczególnie wobec walut azjatyckich (wobec podwyżek stóp w Japonii).

Co w tym scenariuszu może pójść nie tak? Po pierwsze, inflacja może odbić na nowo wiążąc ręce Powellowi. Na ten moment wydaje się to jednak dość mało prawdopodobne, bo najważniejsze procesy cenowe w USA zdają się być pod kontrolą. Drugim scenariuszem alternatywnym jest głębsze spowolnienie, zmuszające Fed do szybszych cięć stóp. To scenariusz, który początkowo może być dla dolara jeszcze gorszy, jednak jeśli doprowadziłby do turbulencji na rynkach, dolar w ostatecznym rozrachunku może na nim skorzystać.

Złoty na ten moment żegluje słabością dolara i korzysta z wybicia górą na parze EURUSD. Na parze USDPLN nie mamy żadnego wsparcia aż do strefy 3,60-3,65. Jednak warto zauważyć, że nadal trzyma wsparcie 4,25 na parze EURPLN. Jego przełamanie przyspieszyłoby umocnienie naszej waluty. W poniedziałek o 8:50 euro kosztuje 4,28 złotego, dolar 3,82 złotego, frank 4,52 złotego, zaś funt 5,05 złotego.