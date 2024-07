Sytuacja na rynkach 26 lipca - zatrzymana zwyżka jena

Przed nami posiedzenie FED (już w środę 31 lipca) i może ono ustawić sentyment na rynku pod początek cyklu obniżek stóp już od września. Wczorajsze dane o PKB za II kwartał z USA były lepsze od prognoz, co pozwoliło wyciszyć "recesyjne" strachy po wypowiedzi byłego członka FED - Williama Dudley'a. Dzisiaj w kalendarzu dane o wydatkach i inflacji PCE (godz. 14:30), oraz nastrojach konsumenckich Uniwersytetu Michigan (godz. 16:00). W obecnej chwili rynki nie potrzebują nadmiernych zaskoczeń, paradoksalnie złe dane są odbierane jako złe dane.

Na szerokim rynku najlepiej radzą sobie południowoafrykański rand i meksykańskie peso zyskując dzisiaj blisko 0,5 proc. Najgorzej wypada chiński juan, ale to korekta wczorajszego wyraźnego umocnienia. Pośród G-10 prym wiodą korony skandynawskie i waluty Antypodów, co potwierdza wyciszenie risk-off, najgorzej wypadają jen i frank, które lekko tracą. Sytuacja na JPY i CHF jednak również wpisuje się w schemat risk-off/carry-trade. Po prostu na rynkach mamy chwilę oddechu po silnej wyprzedaży z ostatnich dni.

W tematach politycznych, to poza sondażem Reuters/Ipsos opublikowanym w środę, pozostałe - wczoraj CNN, a dzisiaj NYT - dają przewagę Trumpowi. Niemniej różnica nad Harris nie przekracza 2 punktów proc. i mieści się w granicach błędu statystycznego. Rynki czekają teraz na ruch Harris w temacie wiceprezydenta, co powinno mieć miejsce jeszcze przed oficjalną konwencją Partii Demokratycznej 7 sierpnia.

USDJPY - odbicie od wsparć

W czwartek USDJPY wyraźnie odbił od silnych wsparć przy 152 po tym, jak nieco spadło ryzyko kontynuacji silnej wyprzedaży na Wall Street. Do tej pory risk-off przekładał się na domykanie spekulacyjnych strategii carry-trade, co wiązało się z odkupywaniem jenów. W przyszłą środę nad ranem Bank Japonii podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Rynek daje aż 70 proc. prawdopodobieństwa podwyżce stóp procentowych o 10 punktów baz. Tego samego dnia wieczorem zaplanowane jest posiedzenie FED, które z kolei powinno "utwierdzić" rynki w przekonaniu, że we wrześniu rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych. Układ oczekiwań FED/BOJ powinien, zatem dalej faworyzować spadki USDJPY. Tyle, że dynamika ruchu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni była znacząca (od 162 do 152), a wspomniany rejon 152 to mocne wsparcie na średnioterminowych układach. To wszystko może ograniczać perspektywę dalszych zniżek USDJPY.