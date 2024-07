Sytuacja na rynkach 23 lipca - próba podbicia dolara

To wszystko zdaje się wpisywać w schemat podwyższonego ryzyka na rynkach - tryb risk-off. Paradoksem jest też to, że skutkuje to nawet cofnięciem się na rynku kryptowalut, które w zasadzie powinny korzystać na "Trump-trade" - były prezydent jest postrzegany jako zwolennik tego rynku (choć może być to tylko jego czysta wyborcza gra).

Reklama

Pośród walut G-10 najgorzej wypadają dzisiaj korony skandynawskie i waluty Antypodów, co zdaje się potwierdzać potencjalny scenariusz risk-off. W kalendarzu jest pusto - may tylko decyzje Banku Turcji i Banku Węgier. W pierwszym przypadku stopy procentowe mają się nie zmienić (dalej 50 proc. !), w drugim oczekiwana jest ich obniżka o 25 punktów baz. (do 6,75 proc.).

EURUSD - przełamanie linii trendu wzrostowego

Para EURUSD łamie linię trendu rysowaną od dołka z 26 czerwca, co może sygnalizować wejście w większą korektę zwyżek z ostatnich 3 tygodni. Dolar jest silniejszy na szerokim rynku, co może mieć związek ze wzrostem ryzyka na rynkach w kontekście tzw. Trump-trade. Dzisiaj kalendarz makro jest pusty, ale w tym tygodniu dla euro ważne mogą być jutrzejsze szacunki lipcowych indeksów PMI i dane Ifo z Niemiec w czwartek. Z kolei dla dolara znaczenie mogą mieć również jutrzejsze szacunki indeksów PMI i czwartkowy odczyt PKB za II kwartał.

DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD