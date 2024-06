DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 27 czerwca - dolar może dalej zyskiwać

Rynek nie jest pewien tego, jak zachowa się FED - decydenci usztywniają stanowisko ws. tylko jednej obniżki stóp w tym roku, a kluczowe dane ISM, z rynku pracy, oraz inflacji przed nami. Wprawdzie jutro poznamy odczyt PCE Core, ale może mieć on mniejsze znaczenie. Jakby tematów było za mało, to dzisiaj odbędzie się pierwsza z wielu debat telewizyjnych pomiędzy Joe Bidenem, a Donaldem Trumpem - to starcie rozpocznie już formalnie kampanię wyborczą przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Rynki zdają się przyjmować tezę, że powrót byłego prezydenta do Białego Domu, oznaczałby umocnienie dolara. Temat polityki mamy też w Europie - pierwsza tura wyborów we Francji już w najbliższą niedzielę, druga 7 lipca. Przez kilkanaście dni można spodziewać się większej nerwowości na euro - najgorszym scenariuszem byłoby uzyskanie większości parlamentarnej przez Zjednoczenie Narodowe, choć sondaże na to nie wskazują.

Dzisiaj rano poznaliśmy komunikat szwedzkiego Riksbanku. Stopy nie zmieniły się (3,75 proc.), ale decydenci obniżyli prognozy inflacji i PKB, co może podbić oczekiwania, co do cięć stóp. Do końca roku rynek wycenia niepełne, dwie obniżki. Korona szwedzka straciła po tych informacjach i jest najsłabszą walutą w dziennych zestawieniach. Dzisiaj jeszcze decyzja Banku Turcji (godz. 13:00), a także szereg danych z USA, w tym najważniejsze dane o PKB za I kwartał o godz. 14:30. Ciekawie jest na rynku jena - tamtejsi decydenci zaostrzają retorykę, ale rynki zdają się nie obawiać interwencji przy obecnych poziomach USDJPY powyżej 160.

EURUSD - próba powrotu na 1,07

Para EURUSD próbuje wracać po wczorajszym spadku do poziomów dołka z połowy czerwca. Niemniej widać, że rynek nie ma zbytnio siły na sforsowanie okolic 1,07, co można uznać za negatywny sygnał. Przed nami szereg wydarzeń, w tym pierwsza debata prezydencka dzisiaj wieczorem w telewizji CNN. Jeżeli będzie ona faworyzować Trumpa, to dolar może zyskać. Powrót byłego prezydenta do Białego Domu w listopadzie jest postrzegany jako argument za umocnieniem amerykańskiej waluty ze względu na bardziej "zamkniętą" politykę gospodarczą.