Odbicie na USDPLN było nieznaczne, a EURPLN pozostał nisko. Czy to oznacza, że złoty ma potencjał do umocnienia? Nastawienie Rady Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych - tak, ale raczej w przyszłym roku - to wciąż jeden z głównych argumentów przemawiających za polską walutą. Ale nadal niepewna pozostaje sytuacja na rynkach globalnych - konkretnie wokół EURUSD - i wciąż może mieć znaczenie. Tu jednym z ważniejszych tematów będą teraz wybory parlamentarne we Francji, choć od kilku dni rynki widzą już, że czekać nas będzie scenariusz rządu mniejszościowego populistów od Le Pen, którzy w wielu sprawach będą "blokowani" przez prezydenta Macrona. Czy ten wątek nie jest już w cenach? Rynki podnoszą argument, że populiści zepsują finanse publiczne i tym samym Francja będzie miała obniżone ratingi, ale nie stanie się to przecież w ciągu kilku tygodni (jeżeli w ogóle).

Dzisiaj o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o majowej dynamice produkcji budowlano-montażowej (oczek. -3,8 proc. r/r), oraz sprzedaży detalicznej (5,7 proc. r/r). Czy mogą one mieć wpływ na złotego? Raczej niewielki.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ