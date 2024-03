Sytuacja na rynkach 18 marca - seria mocniejszych danych z Chin

Te dane wsparły chińską giełdę, chociaż juan pozostał stabilny. W dłuższej perspektywie dzisiejsze odczyty z Chin mogą być istotne dla podtrzymania klimatu wokół rynków wschodzących, który może być nieco nadszarpnięty przez strach związany z możliwym zakończeniem procesów dezinflacyjnych w amerykańskiej gospodarce i wpływem tego na politykę FED. Pozostając przy USA - posiedzenie w środę będzie kluczowym wydarzeniem tygodnia, chociaż inne banki centralne też będą w centrum uwagi. Po ostatnich danych o inflacji CPI i PPI oczekiwania, co do skali obniżek w tym roku spadły do 75 punktów baz., a szanse na pierwsze cięcie w czerwcu do 58 proc. Dolar na tym zyskał, ale nie aż tak wyraźnie, co pokazuje, że "interpretacja" przekazu w środę wieczorem będzie kluczowa. Poza FED w centrum uwagi będzie Bank Japonii - w mediach nie brak kolejnych głosów, że BOJ dokona jutro jakichś zmian, chociaż rynek daje tylko 44 proc. szans na podwyżkę stóp., a sam JPY był w ostatnich dniach słabszy. Decyzja BOJ we wtorek nad ranem. Poza BOJ uwagę zwróci jutro też RBA (choć tu rynek będzie zerkał na słowa w komunikacie, gdyż stopy już się nie zmienią), a w środę poza FED warto będzie spojrzeć na chiński PBOC (będzie kolejna obniżka stóp?). W czwartek poznamy decyzje Narodowego Banku Szwajcarii, Banku Norwegii i Banku Anglii - tu uważnie będą analizowane komunikaty, gdyż ruchów na stopach teraz się nie oczekuje.

W poniedziałek rano dolar wypada mieszanie, a kalendarz wydarzeń makro jest ubogi. W przypadku EURUSD uwagę zwracają kolejne wypowiedzi członków EBC, którzy wskazują na potrzebę obniżki stóp procentowych. Pada tu konkretny termin - czerwiec. Rynek daje temu obecnie 67 proc. prawdopodobieństwa.

EURUSD - ciut poniżej 1,09

Para EURUSD nie kontynuuje spadku poniżej dołka z piątku przy 1,0872, a próbuje wrócić ponad poziom 1,09. Komentarze członków Europejskiego Banku Centralnego, którzy coraz bardziej wskazują na możliwe cięcie stóp procentowych w czerwcu nie mają większego wpływu na notowania EUR. Widać, że bardziej będzie liczyć się przekaz po posiedzeniu FED w środę wieczorem. W krótkim okresie zamieszanie może jednak dać też BOJ przez pary USDJPY i EURJPY - tu komunikat mamy we wtorek nad ranem.

Wykres dzienny EURUSD