Czy wyniki Nvidia zakończą hossę?

To właśnie Nvidia napędzała hossę na rynku spółek technologicznych w zeszłym roku, a rozwój sztucznej inteligencji jest wciąż jednym z głównych tematów rynkowych. Nowa dziedzina doprowadziła do tego, że inwestorzy w mniejszym stopniu przejmują się stanem gospodarki czy utrzymaniem wysokich stóp procentowych. Czy jednak Nvidia nie sięgnęła zbyt wysoko i jej ostatni lot nie zakończy się jak historia mitologicznego Ikara?

Rozwój sztucznej inteligencji doprowadził do kolejnego mocnego wzrostu zapotrzebowania na chipy. Prym w tym sektorze wiedzie Nvidia i widać to w mocnych oczekiwaniach przed dzisiejszą publikacją. Oczekuje się wzrostu przychodów na poziomie 235% w porównaniu do zeszłego roku oraz wzrostu zysku na poziomie 420%. To gigantyczny przyrost, ale taki widzimy również w samej cenie akcji. W przeciągu roku akcje wzrosły o ponad 220%, a od początku tego roku wzrost wynosi ponad 35%. Kapitalizacja spółki przekroczyła nie tylko Amazona, ale również Alphabet, tym samym Nvidia stała się 3 spółką pod względem kapitalizacji na Wall Street. Akcje spółki cofnęły się nieco z poziomów historycznych szczytów i notowane są poniżej 675 dolarów na kilka godzin przed publikacją. Czy Nvidia sprosta oczekiwaniom inwestorów?

Najprawdopodobniej wyniki spółki będą bardzo dobre, ale uwaga rynku skupi się również na wytycznych. Konserwatywne spojrzenie na cały rok fiskalny 2025 wskazuje na ok. 15% wzrostu przychodu, co według wycen dawałoby szanse na sięgnięcie na nowe historyczne poziomy w okolicach 800 dolarów za akcję. Wiele instytucji finansowych zwiększyło swoje rekomendacje dla spółki, wskazując na to, że może ona sięgnąć poziomów nieco powyżej 800 USD. Jedynie jedna rekomendacja wskazuje na poziomy powyżej 1000 USD za akcje. Co jednak jeśli spółka będzie spodziewała się spowolnienia? Spadek przychodów na kolejny rok fiskalny może oznaczać spadek cen na poziomie 20-40%. Biorąc pod uwagę to, że ostatnia hossa napędzana była przez Nvidię oraz inne spółki działające w branży sztucznej inteligencji, mogłoby to oznaczać, że szczyt hossy jest już za nami. Rynek wycenia, że po publikacji wyników cena może się zmienić o ok. 10% w stosunku do obecnej ceny.

Chociaż na Wall Street mieliśmy dosyć mocną przecenę w ostatnich kilku sesjach, to GPW trzymało się mocno. Dzisiaj obserwujemy jednak wspólny trend. Nasdaq traci dzisiaj 0,8% przed minutes FOMC oraz publikacją Nvidii, natomiast WIG20 stracił dzisiaj 0,48%. Publikacja raportu finansowego Nvidia jest oczekiwana ok. godziny 22:20, po zamknięciu rynku kasowego na Wall Street.

Michał Stajniak, CFA