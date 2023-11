Sytuacja na rynkach 17 listopada - czekamy na ruch Moody's

Wczoraj po południu para EURUSD testowała osiągnięte we wtorek maksimum przy 1,0886, ale naruszyła je tylko nieznacznie (1,0894) i na krótko. Później podaż przejęła kontrolę. To zdaje się pokazywać, że krótkoterminowo popyt nie ma siły do pociągnięcia rynku wyżej, a rejon dawnej linii trendu wzrostowego (pociągniętej od grudnia ub.r.), która została wybita w dół we wrześniu b.r., stanowi ważny opór.

DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD

Zwróćmy uwagę, że EURUSD nie powielił ruchu za spadającymi rentownościami amerykańskich obligacji, co zrobił chociażby USDJPY schodząc dzisiaj poniżej bariery 150,00. To sygnał, że rynek może jednak czekać na informacje z Moody's. Brak negatywnej niespodzianki przyniesie ulgę i podbicie w poniedziałek rano, ale gdyby do niej jednak doszło, to możemy zaliczyć mocniejsze cofnięcie w okolice niedawnego szczytu przy 1,0755, lub nawet do linii trendu przy 1,07 widocznej na wykresie.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ