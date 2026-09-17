Hulajnoga, ale z głową. I z polisą

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wielu uczniów wsiadło na rowery lub hulajnogi, by dojechać do szkoły czy na dodatkowe zajęcia. Z pojazdów tych chętnie korzystają też oczywiście dorośli. Z badania zrealizowanego na zlecenie PZU wynika, że z samych tylko hulajnóg elektrycznych korzysta, z różną częstotliwością, 27 proc. Polaków w wieku 18–65 lat. Przeszło połowa z nas (55 proc.) czuje się zagrożona, gdy mijają nas osoby jadące hulajnogami elektrycznymi.