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Hulajnoga, ale z głową. I z polisą

Widok pędzących po ścieżkach rowerowych, ulicach i chodnikach elektrycznych hulajnóg i rowerów to codzienność polskich miast. Wiele z nich ma zdjęte fabryczne ograniczniki prędkości.

Publikacja: 17.09.2026 06:00

Hulajnoga, ale z głową. I z polisą

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wielu uczniów wsiadło na rowery lub hulajnogi, by dojechać do szkoły czy na dodatkowe zajęcia. Z pojazdów tych chętnie korzystają też oczywiście dorośli. Z badania zrealizowanego na zlecenie PZU wynika, że z samych tylko hulajnóg elektrycznych korzysta, z różną częstotliwością, 27 proc. Polaków w wieku 18–65 lat. Przeszło połowa z nas (55 proc.) czuje się zagrożona, gdy mijają nas osoby jadące hulajnogami elektrycznymi.

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