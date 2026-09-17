Strategia GPW Logistics, firmy świadczącej usługi organizacji transportu, zakłada osiągnięcie progu rentowności w 2027 r. – Celem podejmowanych działań jest poprawa wyników spółki oraz ograniczenie jej negatywnego wpływu na skonsolidowany wynik grupy kapitałowej GPW. Osiągnięcie dodatniego wyniku netto będzie zależało od rezultatów wdrażanej strategii, dlatego na obecnym etapie nie wskazujemy odrębnego, wiążącego terminu wypracowania zysku netto – informuje Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy GPW.

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Dodaje, że w strategicznych kierunkach rozwoju grupy na lata 2025–2027 założono koncentrację na projektach związanych z podstawową działalnością oraz poszukiwanie optymalnych scenariuszy dla projektów spoza tego obszaru. W przypadku GPW Logistics proces poszukiwania inwestora strategicznego, branżowego lub finansowego zakończył się niepowodzeniem. W związku z tym giełda podjęła decyzję o zmianie strategii firmy zależnej. Zakłada ona koncentrację na zleceniach o wyższej marży oraz zwiększanie skali usług o większej wartości dodanej, świadczonych z wykorzystaniem posiadanej platformy informatycznej.

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Na obecnym etapie nie jest planowana likwidacja GPW Logistics

– GPW zapewnia GPW Logistics finansowanie niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności i realizacji zmodyfikowanej strategii. Na obecnym etapie nie planujemy wstrzymania finansowania ani likwidacji spółki – przekonuje Krzysztoszek. Jednocześnie zapewnia, że jej wyniki i postępy w realizacji przyjętych celów są na bieżąco monitorowane, a decyzje dotyczące dalszego zaangażowania będą podejmowane z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej GPW Logistics oraz interesu całej grupy.

Zapewnienia giełdy o dalszym finansowaniu GPW Logistics są o tyle ważne, że jest to podmiot, który realizuje jedną ze strategicznych inicjatyw grupy, ogłoszoną kilka lat temu, i cały czas ponosi straty. W ubiegłym roku strata netto sięgnęła 7,9 mln zł, przy zaledwie 12 mln zł przychodów. Poprawy nie zanotowano pomimo kontynuowania działań zmierzających do rozwoju portfela klientów i zwiększenia skali działalności. Ponadto na wynik netto istotny wpływ miały odpisy aktualizujące wartość aktywów.

– W 2026 r. spółka nadal prowadzi działania ukierunkowane na zwiększanie skali działalności oraz poprawę efektywności. Na dynamikę przychodów wpływać będą przede wszystkim liczba i wartość realizowanych zleceń, pozyskanie nowych klientów, rozwój współpracy z obecnymi klientami oraz sytuacja na rynku transportowym – podaje Krzysztoszek.

Jednym z najważniejszych aktywów GPW Logistics jest oprogramowanie, które powstało w ramach projektu PCOL (Polski Cyfrowy Operator Logistyczny), współfinansowanego ze środków unijnych. Giełda nie podaje, ile do tej pory na niego wydano. Nie wiadomo też, ile jeszcze pieniędzy zostanie przeznaczonych na dalszy rozwój części cyfrowej PCOL, gdyż nie przyjęto odrębnego wieloletniego budżetu ani szczegółowego harmonogramu dotyczącego jego rozwoju.

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W 2025 r. GPW Logistics obsługiwała 53 firmy

Od pewnego czasu GPW Logistics korzysta z platformy przewoźników Trans.eu jako jednego z narzędzi wspierających organizację transportu. Dzięki niej ma dostęp do ofert przewozowych oraz kontakt z przewoźnikami w ramach realizowanych zleceń. Ponadto korzysta z kilku wiodących giełd transportowych działających na rynku europejskim. Są to narzędzia ułatwiające dostęp do bazy przewoźników, pozyskiwanie ofert oraz organizację przewozów dla klientów spółki. Dwa lata temu GPW Logistics chwaliła się realizacją usług organizacji transportu (spedycyjnych) m.in. dla KGHM-u, GA Puławy, GA Kędzierzyn-Koźle oraz Polskiej Grupy Górniczej. Dziś już konkretnych kontrahentów nie wskazuje. – Na koniec 2025 r. GPW Logistics obsługiwała 53 aktywnych klientów. Ze względu na tajemnicę handlową nie publikujemy pełnej listy klientów ani szczegółowych warunków współpracy – podkreśla Krzysztoszek.

Obecnie jedynymi udziałowcami GPW Logistics są GPW (99,9 proc.) i KGHM (0,1 proc.). Giełda podaje, że na obecnym etapie nie są planowane zmiany w strukturze akcjonariatu tej firmy. Nie są również prowadzone prace nad emisją nowych akcji. Działalność GPW Logistics jest finansowana ze środków własnych tej firmy oraz finansowania zapewnianego przez spółkę matkę, przy czym wysokość wsparcia jest dostosowywana do bieżących potrzeb operacyjnych i planów rozwoju.