Decyzja Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75%-4,00% była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami, ale wszystkie szczegóły dotyczące perspektyw amerykańskiej gospodarki i prognozy całego komitetu ds. Polityki monetarnej wraz z wydźwiękiem prezentowanym przez Kevina Warsha w trakcie konferencji prasowej okazały się być bezkompromisowym, jastrzębim ciosem dla rynków finansowych.

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Jednogłośny werdykt członków FOMC, przyjęty stosunkiem głosów 12 do 0, stanowi jednoznaczną demonstrację determinacji oraz niezależności amerykańskiego banku centralnego w walce z utrwaloną inflacją. Pierwsza podwyżka od trzech lat nie była zaskoczeniem sama w sobie, jednak towarzyszący jej zaktualizowany wykres prezentujący oczekiwania członków Fed na przyszłość oraz wyjątkowo twarda retoryka szefa Fed Kevina Warsha przekształciły ten ruch w potężną falę przeceny ryzykownych aktywów.

Prognozy Fed wskazują na odporność i gotowość na kolejne podwyżki

Zaktualizowany dot plot i prognozy makroekonomiczne brutalnie zweryfikowały nadzieje inwestorów, że to jedynie chwilowe dostosowanie stóp procentowych. Aż 12 z 18 członków Komitetu spodziewa się jeszcze co najmniej jednej podwyżki stóp o 25 pb w tym roku, z kolei grupa czterech oficjeli dostrzega przestrzeń do aż dwóch kolejnych ruchów, co przesuwa docelową medianę na koniec roku do 4,1%. Podobnie perspektywę dla stóp wycenia już rynek. Co więcej, ścieżki stóp na lata 2027 i 2028 zostały podniesione aż o 50 pb (odpowiednio do 4,1% oraz 3,9%), jednoznacznie betonując scenariusz „wyższych stóp na znacznie dłużej”. Przesłanką do tak agresywnej ścieżki jest rosnąca odporność amerykańskiej gospodarki. Fed zrewidował w górę prognozę wzrostu PKB na 2026 rok do 2,3% i obniżył oczekiwaną stopę bezrobocia do 4,1%, podnosząc jednocześnie szacunki dla inflacji PCE do 3,7% ogółem i 3,4% dla wskaźnika bazowego. To wszystko w trakcie największego kryzysu energetycznego od lat. Zdaniem Warsha wysokie rentowności nie są w pełni wynikiem wysokiej inflacji, ale również boomu gospodarczego.

Warsh prezentuje jastrzębi obraz przyszłości

Prawdziwe trzęsienie ziemi przyniosła konferencja prasowa, podczas której Kevin Warsh zaprezentował całkowicie bezkompromisowe stanowisko. Szef Fed dał jasno do zrozumienia, że sprowadzenie inflacji do celu 2% jest bezwzględnym priorytetem, a fundamentalna siła gospodarki, doskonała kondycja rynku pracy oraz wciąż luźne ogólne warunki finansowe dają bankowi centralnemu pełną swobodę w zacieśnianiu polityki. Warsh zaznaczył, że nie czekał bez tchu na pojedyncze raporty o CPI, oceniając odczyty z okresu letniego jako niewystarczające, gdy zbyt wiele kategorii cenowych rośnie powyżej 3% (co może obecnie stanowić nową ulubioną miarę inflacyjną szefa Fed). Warsh zrezygnował z akademickich dyskusji o stopie neutralnej jako pozbawionych znaczenia w operacyjnej praktyce oraz kompletnie odrzucił koncepcję polityki "forward guidance", odmawiając składania obietnic dotyczących przyszłych kroków. Dodatkowo chłodno ujawnił, że sam nie złożył własnej prognozy w ramach dot plotu oraz kategorycznie odmówił komentarza na temat relacji i rozmów z prezydentem.

Kompletna kapitulacja złota i PLN

Zdecydowana postawa Warsha sprawiła, że inwestorzy natychmiast gwałtownie zwiększyli zakłady na kontynuację zacieśniania, co wywołało potężną odpowiedź na wykresach. Umacniający się dynamicznie dolar amerykański całkowicie zdusił wcześniejszy ruch wzrostowy na walutach, spychając kurs EURUSD poniżej kluczowej bariery 1,1500. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z perspektywy naszej waluty. Para USDPLN testuje już poziom 3,80, co grozi wybiciem ostatnich lokalnych maksimów.

Z kolei na rynku akcji doszło do nagłej wyprzedaży. Indeks S&P 500 drastycznie zanegował dzienne wzrosty, spadając w rejon 7500 punktów. Presja podażowa w połączeniu z rosnącymi rentownościami obligacji i silnym dolarem uderzyła również w metale szlachetne, spychając cenę złota poniżej psychologicznego poziomu 4300 USD za uncję i całkowicie kasując wcześniejsze umocnienie i nadzieję na negację trendu spadkowego.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl