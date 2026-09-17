Polacy płacą więcej, ale kupują nadal

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Tylko w 2025 r. do UE wjechało blisko 5,9 mld produktów w paczkach o niskiej wartości, co stanowiło 97 proc. wszystkich importowanych sztuk towarów.
Wprowadzona w lipcu unijna opłata w wysokości 3 euro za przesyłki spoza Unii Europejskiej miała chronić rodzimy handel przed zalewem tanich towarów z Azji. Jak wynika z najnowszego badania NielsenIQ, regulacja nie skłoniła konsumentów do powrotu do lokalnych sklepów – w Polsce wybrało je zaledwie kilka procent kupujących. Efekt jest taki, że chińscy potentaci sprawnie obchodzą przepisy, a polska branża e-commerce żąda dalszego podniesienia opłat.
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Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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