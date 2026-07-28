Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wskaźniki rynkowe pozwalają z matematyczną precyzją prognozować politykę zagraniczną USA.

Na czym polega zasada TACO i dlaczego wstrząsy na rynkach wpływają na deeskalację napięć geopolitycznych.

W jaki sposób analitycy z powodzeniem przewidzieli moment złagodzenia przez USA presji na Iran.

Jaki jest bazowy scenariusz dla relacji Waszyngton-Teheran, który pozwoli obu stronom konfliktu zachować twarz.

Signum Global Advisors, firma konsultingowa specjalizująca się w ryzyku geopolitycznym, stworzyła matematyczną formułę służącą do kwantyfikowania skłonności prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kierunku polityki – czyli tego, co na rynkach potocznie określa się mianem TACO (od angielskiego „Trump Always Chickens Out” – Trump zawsze się wycofuje).

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Jak dotąd ta formuła się sprawdzała. Według wyliczeń analityków Signum Global Advisors, odwrót USA od kampanii bombardowań Iranu miał nastąpić między 22 a 30 lipca. Rzeczywiście, w weekend doszło do zawieszenia uderzeń lotniczych w irańskie cele, a prezydent USA zaczął znów mówić o negocjacjach z Teheranem. To stało się impulsem do dużego spadku cen ropy naftowej.

W przeszłości Trump odchodził już, pod wpływem negatywnych reakcji rynków, od zaostrzania polityki celnej Stanów Zjednoczonych.

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Co pozwala przewidzieć zmiany polityki Trumpa?

Formuła opracowana przez analityków Signum bierze pod uwagę szereg czynników, m.in. cenę ropy gatunku Brent, nowojorski indeks giełdowy S&P 500, rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji rządowych i liczbę przepływów przez Cieśninę Ormuz, aby oszacować prawdopodobieństwo deeskalacji ze strony Trumpa. W zeszłym tygodniu na Biały Dom rosła presja: ropa Brent przekroczyła 100 dolarów, S&P 500 spadał, a najbardziej niepokojąco – realna rentowność 30-letnich obligacji USA osiągnęła poziom 3 proc. Dla prezydenta tak bardzo wrażliwego na rynki jak Trump, implikacje wstrząsów rynkowych dla wyników listopadowych wyborów „połówkowych” do Kongresu były niekorzystne. Wydaje się więc, że ugiął się on pod dyktando aktywów ryzykownych i zrobił krok wstecz.

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W niedzielnej aktualizacji analizy dla klientów Signum zauważyło, że w środę ich indeks przebił poprzednie poziomy sygnalizujące TACO z 22 marca, 18 maja i 11 czerwca. Firma wskazała też, powołując się na Axios, że „nastawienie Trumpa zaczęło się zmieniać w czwartek wieczorem”.

Andrew Bishop, globalny szef badań politycznych w Signum, utrzymuje bazowy scenariusz, zgodnie z którym USA i Iran osiągną kompromis pozwalający obu stronom zachować twarz. Przewiduje on, że milczące porozumienie może pozwolić Stanom Zjednoczonym ogłosić, że Iran nie będzie strzelał do żadnych statków i nie będzie nakładał żadnych opłat, jednocześnie umożliwiając Iranowi stworzenie „istotnego precedensu widoczności i zarządzania ruchem statków w Cieśninie Ormuz”.