Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki skupu akcji w Pepco.

Dlaczego spółka podniosła cenę skupu.

Ile warte są akcje zdaniem analityków.

Jakie są plany Pepco.

Notowania Pepco podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Kurs rośnie o ponad 3 proc. do 46,1 zł. Spółka odwołała trwający skup akcji oraz uruchomiła nowy, oparty na zasadzie proporcjonalności o wartości do 400 mln euro. Oferuje wszystkim akcjonariuszom cenę w wysokości 47,52 zł za akcję. Cena jest o 13,8 proc. wyższa od pierwotnie planowanej.

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Ile warte są akcje Pepco

Pepco zadebiutowało na GPW w maju 2021 r., a cena akcji w IPO wynosiła 40 zł. Napływające informacje o problemach finansowych sieci miały negatywny wpływ na kurs akcji. Po debiucie przez kilka lat poruszał się on w trendzie spadkowym, notując minimum wiosną zeszłego roku (poniżej 13 zł). Od tego czasu dominuje popyt, a paliwem do wzrostów są informacje o restrukturyzacji grupy i przetasowaniach w aktywach (m.in. skoncentrowanie się na najbardziej rentownych sieciach).

Na początku 2026 r. za akcję Pepco płacono mniej niż 30 zł. Ostra fala wzrostów zaczęła się od kwietnia 2026 r. Od tego czasu stopa zwrotu z akcji wynosi 64 proc.

Kurs rynkowy przebił już z nawiązką średnią cenę z rekomendacji wydanych dla Pepco przez biura maklerskie w ostatnich miesiącach.

Jakie są warunki skupu akcji Pepco

13 lipca Pepco ogłosiło uruchomienie skupu o wartości do 400 mln euro, po cenie 41,76 zł za akcję.

"Od tego dnia cena akcji spółki istotnie wzrosła i utrzymywała się konsekwentnie powyżej tej ceny nabycia. Rada dyrektorów spółki postrzega tę zmianę ceny jako wyraz rosnącego uznania rynku dla fundamentalnych perspektyw spółki oraz szybkich dotychczasowych postępów jej wieloletniego programu transformacji" – czytamy w najnowszym raporcie spółki. Jej władze podkreślają, że akcje są obecnie notowane powyżej 41,76 zł, a więc warunki pierwotnego zaproszenia dają akcjonariuszom mniej atrakcyjny wybór niż pierwotnie zakładano. Dlatego rada dyrektorów postanowiła odwołać pierwotne zaproszenie i jednocześnie uruchomić nowe po wyższej cenie (wspomniane już 47,52 zł) ze zmienionym harmonogramem.

Akcje nabywane będą z zamiarem ich umorzenia, a kapitał zakładowy zostanie odpowiednio obniżony. Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży od 29 lipca 2026 r. do 12 sierpnia 2026 r. Rozliczenie skupu przewidziane jest na 17 sierpnia 2026 r.

Skup zakłada nabycie przez spółkę nie więcej niż 49 083 414 akcji, które stanowią nie więcej niż 8,5 proc. kapitału zakładowego i 8,99 proc. głosów.

Pepco podkreśla, że IBEX Retail Investments Limited, większościowy akcjonariusz, popiera nowy skup akcji i zamierza wziąć w nim udział (proporcjonalnie, biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji zgłoszonych przez wszystkich akcjonariuszy).