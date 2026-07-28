Z tego artykułu dowiesz się: Kto chce ogłosić wezwanie na Novaturas.

Jak radzi sobie kurs.

Czy będzie delisting.

Jakie plany ma turystyczna grupa.

Główny akcjonariusz AB Novaturas, Neset Kockar, zamierza ogłosić wezwanie, żeby skupić pozostałe 6 279 499 akcji litewskiej spółki, stanowiące 34,69 proc. kapitału i głosów. Nie podano, po jakiej cenie zostanie ogłoszone wezwanie.

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Handel akcjami Novaturasa na GPW od 21 lipca 2026 r. jest zawieszony. Ostatni raz akcjami handlowano 20 lipca – kurs na zamknięciu sesji wyniósł 4,8 zł.

Czy Novaturas opuści GPW

Główny akcjonariusz grupy Novaturas nabył ponad jedną trzecią akcji spółki 21 lipca 2026 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałami powtórzonego walnego zgromadzenia z 12 czerwca 2026 r. oraz rejestracji nowych akcji w Nasdaq CSD SE. W efekcie ma teraz 65,31 proc. Jeśli skupi cały wskazany w wezwaniu pakiet, będzie mieć 100 proc.

Novaturas zadebiutował na GPW w 2018 r. Był wówczas 50. zagranicznym emitentem na naszej giełdzie i piątą litewską spółką, która wprowadziła akcje na główny parkiet. Novaturas jest też notowany na Nasdaq w Wilnie.

Debiut poprzedziła oferta publiczna o łącznej wartości przekraczającej 22 mln euro. Była to pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii. Kurs odniesienia na pierwszą sesję w Warszawie wyniósł 44,13 zł (cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej). Po debiucie poruszał się w długoterminowym trendzie spadkowym. Od ceny z dnia debiutu spadł do tej pory aż o 89 proc.

Jakie plany ma Novaturas

Novaturas to największy touroperator w krajach bałtyckich. Oferta spółki obejmuje m.in. zorganizowane wczasy do ponad 30 miejsc na całym świecie. Sprzedaż odbywa się poprzez współpracę z ponad 400 agencjami turystycznymi, we własnych biurach sprzedaży, a także online. Grupa oferuje wycieczki do Europy oraz wybranych lokalizacji w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Wycena spółki na GPW obecnie wynosi niespełna 90 mln zł Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami począwszy od 21 lipca do dnia poprzedzającego wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu. Novaturas podał w komunikacie, że zawieszenie następuje na wniosek spółki złożony w związku z planowanym na 21 lipca 2026 r. przydziałem nowych akcji oraz ich rejestracją w Nasdaq CSD SE.

„Spółka została poinformowana, że w związku z rejestracją nowych akcji spółki przez Nasdaq, pełniący funkcję depozytariusza pomocniczego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ma obowiązek odzwierciedlić emisję akcji na rachunkach uczestników KDPW zgodnie z parametrami depozytariusza macierzystego” – napisano w komunikacie.