Zwolnienia grupowe w PKP Cargo obejmą 30 proc. załogi

Zwolnienia grupowe zostaną poprzedzone analizą

PKP Cargo zapewnia, że proces przeprowadzania zwolnień grupowych zostanie poprzedzony analizą wszystkich stanowisk, uwzględniającą m.in. efektywność, znaczenie dla kluczowych operacji oraz potencjał do adaptacji w nowych strukturach organizacyjnych. Priorytetem ma być minimalizacja negatywnego wpływu tego działania na kluczowe obszary funkcjonowania spółki.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale łączne koszty świadczeń pracowniczych w grupie PKP Cargo sięgały 521,3 mln zł i tym samym wzrosły rok do roku o 6 proc. W tym czasie grupa zanotowała jednak 24,5-proc. spadek przychodów i poniosła 118,1 mln zł straty netto. Co więcej, świadczenia pracownicze od zawsze mają zdecydowanie największy udział w strukturze kosztów grupy i spółki. W efekcie decydują o ich wynikach finansowych, zwłaszcza że co do zasady nie zmieniają się w zależności od uzyskiwanych przychodów czy realizowanych przewozów.