Naszego rozmówcę zapytamy m.in.:

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Czy Fed po ostatniej podwyżce stóp będzie kontynuował zacieśnianie polityki pieniężnej i jak długo stopy w USA mogą pozostać na podwyższonym poziomie?

Czy mocniejszy dolar zdoła utrzymać swoją pozycję, jeśli ceny ropy będą dalej spadać?

Dlaczego euro pozostaje słabe mimo jastrzębiej postawy Europejskiego Banku Centralnego?

Jak duże znaczenie mają słabsza kondycja europejskiej gospodarki, ceny surowców i problemy zadłużeniowe części państw strefy euro?

Czy jen może znaleźć wsparcie w kolejnych działaniach Banku Japonii lub ewentualnych interwencjach na rynku USD/JPY?

I wreszcie: co dalej ze złotym – czy brak ruchu ze strony RPP będzie mu ciążył, czy też pod koniec roku pojawi się przestrzeń do podwyżki stóp?

W rozmowie także o funcie oraz o tym, czego można oczekiwać po decyzjach banków centralnych Norwegii, Szwecji i Szwajcarii.