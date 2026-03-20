Największe polskie studio miło zaskoczyło. Wyniki za IV kwartał są znacząco lepsze niż oczekiwali analitycy. W efekcie w całym 2025 r. producent gier wypracował 867 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 595 mln zł. 2025 r. był drugim z najlepszych w historii grupy pod względem osiągniętego zysku netto.
Rynek pozytywnie zareagował na opublikowane wyniki. Kurs akcji po rozpoczęciu piątkowej sesji rośnie o 7 proc. do 251 zł.
W 2025 r. grupa zainwestowała w przyszłe produkcje ponad 513 mln zł, najwięcej w rozwój „Wiedźmina 4” i „Cyberpunka 2”. Przychody wzrosły o 9 proc. Głównym motorem biznesu jest wysoka sprzedaż gry „Cyberpunk 2077”, wraz z dodatkiem „Widmo Wolności”, oraz sprzedaż „Wiedźmina 3: Dziki Gon”. Na osiągnięty poziom przychodów zauważalny wpływ miało również udostępnienie „Cyberpunka” w ramach usługi subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz premiera gry w wersji na nową platformę – Nintendo Switch 2.
– Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 mln kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 mln kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności – powiedział Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem.
Studio może się pochwalić wysoką zyskownością. Rentowność netto z działalności kontynuowanej w 2025 r. wyniosła 60,1 proc. Zysk operacyjny sięgnął 470,6 mln zł wobec 366,5 mln zł przed rokiem. Z kolei zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do 520,9 mln zł z 443 mln zł, a całkowity zysk netto sięgnął wspomnianych już 595 mln zł wobec ponad 444 mln zł rok wcześniej.
W samym IV kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 174,2 mln zł. Jest aż o 79 proc. wyższy od średniej z prognoz analityków. Zysk operacyjny przebił oczekiwania o 21 proc., a EBITDA o 53 proc. Z kolei przychody były zbliżone do oczekiwań.
Czytaj więcej
CD Projekt opublikował wyniki za trzeci kwartał. Choć nie miał w tym czasie żadnej dużej premiery, udało mu się wypracować świetne rezultaty. Duż...
W 2025 r. gry z uniwersum „Cyberpunka” wygenerowały 671,9 mln zł przychodów, wobec 598,7 mln zł w 2024 r. W przypadku uniwersum wiedźmińskiego było to 154,9 mln zł wobec 191,6 rok wcześniej.
„Nasz zespół z ogromną pasją rozwija historię Ciri (główna bohaterka czwartej części „Wiedźmina” – red.), wykorzystując pełen potencjał technologii Unreal Engine 5. Nasze ambicje w tym zakresie zostały zaprezentowane w demo technologicznym podczas czerwcowego wydarzenia Unreal Fest. Wierzymy, że standardy jakości, jakie wyznaczamy przy tej produkcji, nie tylko spełnią oczekiwania fanów, ale ponownie zdefiniują gatunek RPG” – napisał w liście do akcjonariuszy Michał Nowakowski.
Czytaj więcej
Rok 2026 powinien być dla producentów gier bardziej łaskawy niż kilka poprzednich lat. Eksperci Trigona wytypowali kilka studiów, których akcje są...
Na koniec lutego zespół pracujący nad „Wiedźminem 4” liczył 499 deweloperów, wobec 447 na koniec października 2025 r. Jeszcze mocniej zwiększył się zespół pracujący nad „Cyberpunkiem 2” – z 14 osób do 149.
Z kolei nad projektem „Sirius” na koniec lutego pracowało 71 deweloperów wobec 56 na koniec października 2025 r., a zespół pracujący nad autorskim IP spółki – projektem Hadar – zmniejszył się o trzech deweloperów do 26. CD Projekt deklaruje jednak, że prace nad „Hadarem” postępują.
CD Projekt nie ujawnia terminu premiery czwartego „Wiedźmina”. Wiadomo natomiast, że będzie to po 2026 r. Czas pokaże, jak spółka poradzi sobie z realizacją programu motywacyjnego na lata 2023-2026. Teraz brakuje jej 26 proc. skumulowanego zysku netto, aby osiągnąć cel. W trakcie trzech lat wypracowała 74 proc. celu (2 mld zł). Z kolei do osiągnięcia założonego celu programu na lata 2024-2027 w wysokości 3 mld zł skumulowanego wyniku netto pozostało 67 proc., a w przypadku programu na lata 2025-2028 87 proc.
Niedawno NWZ przyjęło warunek wynikowy na lata 2026-2029 w wysokości 5 mld zł skumulowanego zysku netto. Zdaniem zarządu jest to cel realny do osiągnięcia, przy założeniu premier nowych produktów, nad którymi pracuje spółka. Gotówki na inwestycje jej nie brakuje. Na koniec 2025 r. miała ponad 1,3 mld zł (zasoby gotówki, lokat i obligacji).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas