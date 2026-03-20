Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki miał CD Projekt w 2025 r.?

W które kluczowe projekty deweloperskie spółka inwestuje najwięcej?

Jakie długoterminowe cele finansowe stawia sobie CD Projekt?

Kiedy będzie premiera czwartej części "Wiedźmina"?

Największe polskie studio miło zaskoczyło. Wyniki za IV kwartał są znacząco lepsze niż oczekiwali analitycy. W efekcie w całym 2025 r. producent gier wypracował 867 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 595 mln zł. 2025 r. był drugim z najlepszych w historii grupy pod względem osiągniętego zysku netto.

Rynek pozytywnie zareagował na opublikowane wyniki. Kurs akcji po rozpoczęciu piątkowej sesji rośnie o 7 proc. do 251 zł.

Jakie wyniki ma CD Projekt

W 2025 r. grupa zainwestowała w przyszłe produkcje ponad 513 mln zł, najwięcej w rozwój „Wiedźmina 4” i „Cyberpunka 2”. Przychody wzrosły o 9 proc. Głównym motorem biznesu jest wysoka sprzedaż gry „Cyberpunk 2077”, wraz z dodatkiem „Widmo Wolności”, oraz sprzedaż „Wiedźmina 3: Dziki Gon”. Na osiągnięty poziom przychodów zauważalny wpływ miało również udostępnienie „Cyberpunka” w ramach usługi subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz premiera gry w wersji na nową platformę – Nintendo Switch 2.

– Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 mln kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 mln kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności – powiedział Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem.