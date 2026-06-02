Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 5,92 zł. Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje papierniczo-celulozowej grupy zostały wycenione na 5,85 zł. Od początku 2026 r. ich cena spadła o blisko 30 proc., wyznaczając kilkuletni dołek notowań.

W ocenie analityków biura po ostatnim słabszym zachowaniu kursu akcji znaczna część negatywnych czynników została już uwzględniona w wycenie spółki, stąd decyzja o utrzymaniu dotychczasowej rekomendacji.

Autorzy raportu podkreślają, że Arctic Paper nadal działa w trudnym otoczeniu rynkowym, na które składają się: słaby popyt na papier, ograniczający możliwość przenoszenia wyższych kosztów surowców na odbiorców, utrzymująca się presja ze strony kosztów zmiennych, niekorzystne zmiany FX w segmencie celulozy oraz relatywnie wyższy wzrost ceny celulozy liściastej względem iglastej. - Zarząd nadal nie obserwuje oznak ożywienia popytu na rynku papieru. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w europejskich papierniach i zakładach opakowaniowych wynosi odpowiednio 60 – 65 proc. oraz 70 – 80 proc. W naszej ocenie utrudni to wdrożenie zapowiadanych podwyżek cen papieru o 8 – 10 proc. od II kwartału br. Zakładamy, że faktyczne podwyżki wyniosą 4 – 5 proc. w II kwartale oraz ok. 3 proc. w III kwartale i będą służyć głównie ochronie marż - uważają analitycy.

Zakładają, że w segmencie papieru presja kosztowa prawdopodobnie utrzyma się z uwagi na wyższe ceny masy celulozowej BHKP, mającej największy udział w kosztach produkcji. Ponadto uważają, że korzyści wynikające ze spadku cen szwedzkiego drewna do produkcji zostaną niwelowane przez niekorzystne zmiany kursowe.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM PKO BP dla akcji Arctic Paper wydanej na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Alicja Marcinkiewicz. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 2 czerwca, o godzinie 7:43.