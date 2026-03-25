Akwizycja wpisuje się w strategię Vigo Photonics zakładającą m.in. ekspansję na rynku amerykańskim. – Nabycie aktywów podmiotu amerykańskiego wyraźnie zwiększy nasze przychody na tym rynku, jednak kwestie finansowe to nie wszystko. Posiadanie zakładu produkcyjnego w USA jest kluczowe dla spełnienia wymogów dotyczących dostaw dla amerykańskiego sektora obronnego – komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

– Dla Vigo Photonics obronność od lat jest jednym z najważniejszych kierunków. Ta transakcja to jeden z istotnych punktów w długoterminowej strategii firmy. To także bardzo ważny krok, który pozwoli nam w pełni wykorzystać nasze moce produkcyjne i przybliży nas do celu, jakim jest przekształcenie VIGO w globalną firmę – podkreśla.

InfraRed Associates to producent detektorów chłodzonych ciekłym azotem. Prowadzi działalność o zasięgu globalnym, jednak ze szczególnym uwzględnieniem rynków amerykańskiego, azjatyckiego oraz europejskiego. Jego produkty trafiają do odbiorców z sektorów przemysłowego, naukowego oraz wojskowego. Spółka posiada własne zaplecze produkcyjne, know-how, a także szeroką bazę klientów w USA oraz na rynkach międzynarodowych. Przychody InfraRed Associates wyniosły w 2024 roku 8,9 mln USD, a w 2025 8,7 mln USD. Z kolei zysk operacyjny, skorygowany o wydatki transakcyjne, wyniósł w 2024 roku 1,44 mln USD, a w 2025 ok. 1,5 mln USD (dane szacunkowe).

Informacja o sfinalizowaniu zapowiadanej dużo wcześniej transakcji została pozytywnie przyjęta przez rynek. W pierwszej fazie środowej sesji akcje Vigo zwyżkowały o ponad 4 proc.