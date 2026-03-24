Materiał powstał we współpracy z firmą Scanway

GPW podjęła uchwałę o wprowadzeniu 27 marca 2026 r. do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Scanway. Od 11 października 2023 r. jest ona notowana na NewConnect. Od tego czasu jej akcje podrożały ponad siedmiokrotnie.

– Opuszczamy NewConnect jako organizacja dobrze przygotowana – z doświadczeniem w obszarze ładu korporacyjnego, raportowania. To właśnie ten rynek nauczył nas, że status spółki publicznej wymaga „odrobienia lekcji”, które wykraczają poza wymogi stricte formalne. Działania te budują solidne fundamenty pod sprawnie zarządzaną organizację, która może stabilnie rosnąć i skalować działalność – komentuje Jędrzej Kowalewski, prezes spółki Scanway.

Jakie plany ma Scanway

Obecność na głównym rynku pomoże spółce umacniać pozycję rynkową i ułatwi pozyskiwanie kapitału na realizację większych projektów rozwojowych oraz potencjalnych akwizycji.

– Nie wykluczamy w przyszłości działań M&A, choć na ten moment nie mamy takich planów. Status spółki publicznej to także wyższa wiarygodność, rozpoznawalność i transparentność, co w sektorze kosmicznym – opartym na długoterminowych, międzynarodowych projektach – ma szczególne znaczenie. Transparentność, reżim regulacyjny i obowiązek raportowania budują zaufanie oraz ułatwiają udział w większych przetargach i wymagających projektach. Wszystko to wspiera dalsze skalowanie biznesu – podkreśla prezes. Dodaje, że Scanway wchodząc na główny parkiet GPW, chce aktywnie współtworzyć globalny sektor kosmiczny.

– Budujemy polskie kompetencje satelitarne i komercjalizujemy polskie technologie kosmiczne na rynkach międzynarodowych. Jako spółka deep tech chcemy współtworzyć ekosystem innowacyjnych firm, przyczyniając się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego i samej giełdy – podsumowuje prezes.

Po przejściu na główny rynek Scanway skupi się na realizacji strategii na lata 2026–2028, której celem jest wejście do grona największych europejskich integratorów ładunków optycznych, a w dalszej perspektywie – do grona liderów globalnych.

Scanway zadebiutował na NewConnect 11 października 2023 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 45 zł. Do 2025 r. poruszał się w trendzie bocznym, a potem zaczął mocno rosnąć. Obecnie oscyluje w przedziale 325–330 zł. Stopa zwrotu z akcji za ostatnie 12 miesięcy wynosi imponujące 360 proc., a w stosunku do kursu odniesienia na pierwszą sesję aż 630 proc. Kapitalizacja spółki sięga 550 mln zł. Jej akcje cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. W okresie styczeń–luty skumulowane obroty akcjami Scanway przekroczyły 100 mln zł, co odpowiadało za ponad jedną czwartą całkowitego obrotu na NewConnect.

Jak rozwija się Scanway

Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Rozwija dwa obszary biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej). Na koniec 2025 r. spółka zatrudniała 91 osób.

Aktualnie Scanway przechodzi z modelu projektowego do seryjnej produkcji ładunków optycznych dla globalnego sektora kosmicznego. Jeszcze w tym roku dostarczy klientom instrumenty przeznaczone do pracy na orbicie. W perspektywie najbliższych dwóch lat planuje także umocnienie swojej obecności na rynku amerykańskim, największym rynku kosmicznym na świecie.

W ostatnim czasie backlog spółki mocno rośnie. Podjęła także współpracę z przedstawicielami sektora obronnego, m.in. Flytronic z WB Group. Jest to odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sektora obronnego rozwiązaniami firmy, które mogą być stosowane zarówno w satelitach podwójnego zastosowania (dual-use) , jak również w dronach i segmencie zwiadowczym.

Rozwój biznesu znajduje potwierdzenie w wynikach. Scanway w trakcie czterech kwartałów 2025 r. odnotował 24,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 94 proc. rok do roku oraz 2,2 mln zł EBITDA (wzrost o 1,9 mln zł). Portfel zamówień na dzień 16 lutego 2026 r. wzrósł rok do roku o 215 proc. do 54 mln zł. Środki pieniężne na koniec 2025 r. sięgnęły rekordowego poziomu 25,5 mln zł, na co istotny wpływ miało pozyskanie 15,3 mln zł od TFI PZU, które jesienią 2025 r. nabyło 100 tys. akcji, stanowiących obecnie 5,98 proc. kapitału.

Scanway będzie drugim tegorocznym debiutantem na rynku głównym. 20 lutego na GPW weszło studio One More Level, które również przeniosło się z NewConnect.



