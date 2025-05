Fabrity liczy na więcej szczęścia w 2025 roku

Zarząd giełdowej firmy informatycznej Fabrity (d. K2 Holding) podtrzymał prognozy z trzyletniej strategii opublikowanej w 2024 r., modyfikując założenie co do zatrudnienia w grupie. To oznacza, że do 2026 r. średnioroczna stopa wzrostu przychodów ma wynosić 12–20 proc., a rentowność operacyjna – utrzymywać się w przedziale 10,5–12 proc.

Cel bez zmian, załoga mniejsza