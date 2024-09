Wyceny Orange Polska w górę. Ale delikatnie

Specjalista uważa, że zarząd telekomu nie zdecyduje się na wypłatę maksymalną.

Jak pisaliśmy niedawno, kurs akcji Orange Polska jest ostatnio na poziomie niewidzianym od prawie dziesięciu lat. Notowaniom spółki sprzyja właśnie to, że po latach przerwy wróciła ona do wypłaty dywidendy.

Pomogło jej w tym znalezienie partnera do joint venture światłowodowego (Światłowód Inwestycje, spółka ta ma swoje finansowanie), a także trend podnoszenia cen przez telekomy.

Stopy na horyzoncie

Inwestorzy grają dodatkowo na akcjach firm telekomunikacyjnych pod oczekiwane obniżki stóp procentowych. Ma to znaczenie także dla firm, które nie mają istotnego długu bankowego. – Obniżka stóp procentowych przekłada się na obniżenie stopy dyskontowej WACC, wykorzystywanej do wyceny akcji za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. To oznacza, przy niskim WACC, że stabilne i wysokie przepływy pieniężne generowane przez telekomy będą miały realną wyższą wartość niż w otoczeniu wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych – mówił na naszych łamach Puchalski.