Nieoficjalnie: Polkomtel powalczy o pasmo 800

W pierwszych dniach stycznia opisaliśmy na łamach „Parkietu” przewidywania biur maklerskich co do tego, jak potoczy się aukcja częstotliwości z zakresu 700 i 800 MHz. Większość analityków była zdania, że nie będzie to zacięta licytacja, mimo że słowa prezesa Cyfrowego Polsatu mogły dawać do myślenia. Mirosław Błaszczyk zadeklarował bowiem, że grupę interesują zarówno częstotliwości z zakresu 700, jak i 800 MHz. Ankietowani przez nas specjaliści nie brali jednak raczej pod uwagę scenariusza, że znana z niechęci do wydawania dużych pieniędzy na radiowe pasmo tym razem zmieni taktykę.