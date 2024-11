Prezes Legimi o sytuacji firmy. "Audyt zrobi kilka podmiotów"

Pogorszenie oferty Legimi zauważono szeroko w mediach społecznościowych, a szef PDW, Adam Nowicki oraz Nasza Księgarnia, udziałowiec PDW, zgłosiły publicznie zastrzeżenia co do modelu biznesowego Legimi i rzetelności rozliczeń z wydawcami. Do tych podmiotów dołączały kolejne wycofując tytuły z jednej z ofert: tzw. bibliotecznej. Na fali „Legimi gate”, lub „afery Legimi” kurs akcji Legimi spadł o połowę.

Spółka tłumaczyła, że jej system IT, pokazujący dane o czytelnictwie książek, miał błąd i obiecała że podda się audytowi. Potem poinformowała, że straciła w miesiąc 5 proc. abonentów i że tempo spadku bazy subskrybentów hamuje. Dziś Mikołaj Małaczyński odpowiadał na liczne pytania o to, co dalej się dzieje.

Legimi: pytania bez odpowiedzi

Pytany ilu abonentów ma obecnie Legimi, a ilu ich było na koniec III kwartału – nie zdradził liczb. Zapewnił jednak, że jest to ponad 200 tys.

Pytany kiedy zacząć ma się zapowiedziany audyt systemu platformy poinformował, że już się zaczął.

Z naszych informacji wynika, że audyt przeprowadzić ma E&Y. Na prośbę o potwierdzenie tej informacji Mikołaj Małaczyński – uniknął odpowiedzi. Powiedział, że audyt będzie prowadzony przez kilka firm.