Kurs CD Projektu spada. Spółka zaprzecza plotkom o odejściach pracowników

Youtuber wskazywał, że studio aktualnie znajduje się w kompletnym chaosie. Informował on również o tym, że duże studia szykują się do pozyskania pozostałych utalentowanych pracowników CD Projektu. Wskazywał również, że spółka ma problem z DEI (różnorodność, równość i włączenie społeczne) w procesie zatrudniania, co miałoby stwarzać kłopoty w kontekście zatrudniania wykwalifikowanych pracowników.

"Informacje o potencjalnych problemach w CDR pochodzą z jednego anonimowego źródła i trudno jest określić ich wiarygodność. Odejście doświadczonych osób jest często procesem naturalnym" - napisał w raporcie analityk Erste Securities, Piotr Bogusz.

"Stosowanie DEI w procesie rekrutacji może, ale nie musi, wpływać na jakość i doświadczenie rekrutowanych pracowników. Naszym zdaniem, na tym etapie informacja nie ma wpływu na wycenę spółki" - dodał.