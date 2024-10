Notowania E-Shopping idą dziś w górę o ponad 22 proc. Spółka podała informację o zawarciu umowy z Global Corporate Finance Opportunities oraz współpracy z ABO Securities. Umowa zakłada emisję obligacji o wartości do 10 mln zł z możliwością zamiany na akcje, po cenie nie niższej niż aktualny kurs akcji wynoszący obecnie 0,1 zł, a po scaleniu 1,4 zł (zmiana wartości nominalnej akcji z 0,1 zł na 1,4 zł przy zachowaniu tej samej wysokości kapitału zakładowego).

- Inwestycja w E-Shopping Group jest zgodna z naszym zobowiązaniem do wspierania przyszłościowych firm o dużym potencjale wzrostu. Jesteśmy przekonani, że to finansowanie umożliwi firmie szybkie skalowanie, wzmocnienie portfolio marek i wykorzystanie nowych możliwości w konkurencyjnym krajobrazie e-commerce - komentuje Amine Nedjai, szef ABO Securities.

Jakie są plany E-Shopping?

Prezes E-Shopping Maciej Nowak podkreśla, że to strategiczny moment w historii spółki.

- Uznajemy to za początek naszych działań mających na celu dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, inwestor zobowiązał się do zaangażowania finansowego, którego realizacja odbędzie się w transzach. W zamian za to zaoferowane zostaną mu obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne, przy czym każda obligacja będzie miała wartość nominalną 5 tysięcy złotych i nie będzie oprocentowana - mówi prezes. Dodaje, że to istotny element planu finansowego, który pozwoli na efektywne wsparcie strategicznej działalności operacyjnej spółki: od rozwoju marek własnych, po potencjalne akwizycje. Pierwsze transze wyniosą po 500 tys. zł, a kolejne realizowane będą w wysokości 250 tys. zł.