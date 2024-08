E-sklepy brną w długi

Polacy są ogromnymi fanami zakupów online, co przekłada się na zainteresowanie e-sklepami. Ich liczba w tym roku już zbliża się do 70 tys., ale jednocześnie kondycja finansowa pozostawia wiele do życzenia. Zadłużenie przekracza już ponad 131,6 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, które „Parkiet” poznał pierwszy.

Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł długu, to o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu roku przybyło również 268 dłużników i 2941 nieuregulowanych faktur. Obecnie nieuregulowane jest 22,3 tys. zobowiązań 4,8 tys. firm. Rekordzista ma 2 mln zł długu.