Biznes postawił na SI i teraz mówi „sprawdzam”

Rynek sztucznej inteligencji rozgrzany jest do czerwoności. Gartner prognozuje, że światowe wydatki na IT zwiększą się w br. do poziomu blisko 5,3 bln USD, co stanowi rok do roku wzrost o niemal 8 proc. Impuls dała właśnie SI. Technologia ta napędza również wydatki firm na centra danych (w tym przypadku w 2024 r. oczekiwany jest skok wartości inwestycji o 24 proc.), a także boom na rynku komputerów (jak wskazuje Canalys, tylko w okresie od kwietnia do końca czerwca udział pecetów obsługujących systemy SI urósł na rynku PC kwartał do kwartału o 100 proc. – z 7 do 14 proc.).

Wiele o sytuacji rynkowej mówi także tempo wzrostu sprzedaży dysków SSD AI (urządzenie pamięci masowej), które – jak wynika z analiz TrendForce – przekracza już 60 proc. rocznie. Gigantyczny popyt przełożył się na ceny. Szacuje się, iż w ciągu roku nośniki dla serwerów SI zdrożały o przeszło 80 proc.

Czas weryfikacji narzędzi SI

Powyższe dane to pokłosie rekordowego zapotrzebowania na technologię SI. Biznes jak szalony inwestuje w systemy generatywnej inteligencji. A – jak wynika z najnowszych badań EY – firmy coraz częściej przechodzą już z etapu wdrożenia tej technologii do procesu pierwszej biznesowej weryfikacji osiągniętych efektów. Według raportu „AI Pulse”, podczas gdy jeszcze trzy lata temu niecała połowa przedsiębiorstw przeznaczała mniej niż 5 proc. budżetu na inwestycje w sztuczną inteligencję, dziś ten pułap przekroczyło już 88 proc. firm.

73 % firm, które w AI inwestują co najmniej 5 proc. swojego budżetu, widzi pozytywne efekty tej technologii w obszarze tworzenia przewag konkurencyjnych – podaje EY

Analitycy przekonują, iż wzrost nakładów przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Statystyki pokazują, że 76 proc. firm inwestujących w SI ponad 5 proc. budżetu dostrzega wzrost produktywności pracowników (dla porównania, w podmiotach, które przeznaczają poniżej 5 proc. dostępnych zasobów finansowych, ten odsetek wynosi 62 proc.). Dane EY wskazują, że największa różnica (26 pkt proc.) widoczna jest w obszarze tworzenia przewagi konkurencyjnej (73 vs 47 proc.). Nie mogą więc dziwić deklaracje połowy ankietowanych liderów świata biznesu dotyczące planów zwiększenia inwestycji w SI do poziomu aż 25 proc. dostępnych środków.