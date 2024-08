MobileFabric w 2024 r. chce zadebiutować na NewConnect

MobileFabric jest spółką zależną SimFabric. Ma on 810 000 jej akcji, stanowiących 59,08 proc. kapitału zakładowego. MobileFabric powołana została do portowania i tworzenia gier i symulatorów na urządzenia mobilne z systemami (iOS i Android). Spółka finiszuje z pracami nad dokumentem informacyjnym, związanym z planowanym debiutem na NewConnect. Ma się on odbyć jeszcze w 2024 r.

SimFabric początkowo był notowany na NewConnect, a w 2022 r. przeniósł się na rynek główny warszawskiej giełdy. Wcześniej, podczas covidowej hossy, kurs akcji ustanowił maksimum na poziomie 100 zł, a potem zaczął mocno spadać. W ostatnich kwartałach poruszał się w trendzie bocznym. Obecnie (uwzględniając dzisiejsze wzrosty) kapitalizacja spółki wynosi prawie 20 mln zł.