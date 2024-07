Dobre wieści dla akcjonariuszy AB

Kurs AB porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Podczas środowej sesji akcje drożeją o 1 proc. do 100 zł. Z najnowszej rekomendacji DM BOŚ wynika, że cena docelowa dla walorów poszła w górę do 109,9 zł z 96,6 zł poprzednio. Utrzymano zalecenie „kupuj”.

"Nadal widzimy dwucyfrowy potencjał wzrostu kursu. Obecnie walory AB są notowane przy niewygórowanych mnożnikach P/E i EV/EBITDA na 2024 r., co implikuje około 20 proc. dyskonto względem porównywalnych spółek” – czytamy w raporcie. Jego autorem jest Jakub Viscardi (pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 19 lipca 2024 r., o godz. 7.45).

Po jakiej cenie AB skupi akcje?

Tymczasem z najnowszych projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 sierpnia wynika, że akcjonariusze AB zadecydują o wzroście ceny maksymalnej skupu akcji do 114,5 zł z 92 zł.

- Kurs akcji przebił pierwotnie ustalone maksimum zanim rozpoczęliśmy skupowanie akcji, analitycy również znacznie podnieśli wyceny, a my niezmiennie uważamy akcje za niedowartościowane. W tej sytuacji zdecydowaliśmy jako zarząd o zaproponowaniu akcjonariuszom aktualizacji parametru cenowego skupu - komentuje Andrzej Przybyło, prezes AB.

Nowa propozycja ceny maksymalnej to średnia arytmetyczna z cen docelowych, wyznaczonych przez cztery biura maklerskie pokrywające analitycznie grupę AB. Już po podjęciu uchwały przez zarząd AB publiczna stała się informacja o wspomnianym już podniesieniu wyceny przez DM BOŚ (z 96,6 zł do 109,9 zł) oraz Trigon DM (ze 105 zł do 120 zł). Na razie nie ma informacji o aktualizacji wyceny przez Ipopemę Securities (119,2 zł) oraz BM Santander (137 zł). W rezultacie średnia arytmetyczna z czterech aktualnych cen docelowych przekracza obecnie 121 zł.