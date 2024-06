Ludzie Cyfrowego Polsatu o kursie i dywidendzie. Co czeka giełdowych inwestorów?

Drobni akcjonariusze pytali dziś Katarzynę Ostap-Tomann, odpowiedzialną w zarządzie Cyfrowego Polsatu za finanse, co będzie dalej. Menedżerka powiedziała to, co podczas ostatniej prezentacji wyników.

- Analizujemy politykę dywidendową i gdy podejmiemy decyzję podam ją do publicznej wiadomości – powiedziała w czwartek Katarzyna Ostap-Tomann.

Co zrobić z akcjami Polsatu? „Cierpliwości i optymizmu”

Na uwagę, że brak wypłaty negatywnie odbija się na notowaniach akcji i wizerunku firmy sugerowała inwestorom cierpliwość. - Proponowałabym trochę cierpliwości i proszę poczekać na realizację naszej strategii – mówiła Ostap-Tomann.

Nie sprecyzowała jak długo mają czekać posiadacze akcji. Przypomniała jedynie, że strategia 2023+ grupy przewiduje iż od 2026 r. będzie ona uzyskiwać z biznesu energetycznego dodatkowe 500-600 mln zł EBITDA.

- Wycena spółki na giełdzie ma wpływ wiele czynników. Nie tylko to jak performuje, ale też jak wygląda otoczenie makroekonomiczne. Wydaje mi się też, że notowania giełdowe zależą też od państwa, czyli od akcjonariuszy. Zarząd działa w tę stronę, aby spółka była jak najbardziej atrakcyjnym aktywem do inwestowania, w naszym mniemaniu. Działamy na rzecz akcjonariuszy, co potwierdzają wypłacane wcześniej dywidendy – mówiła Ostap-Tomann.