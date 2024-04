Cyfrowy Polsat kończy 2023 rok z 312 mln zł zysku

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat, właściciel Telewizji Polsat, platformy satelitarnej Polsat Box czy sieci komórkowej Plus w ostatnim kwartale 2023 r. okazały się rozbieżne z oczekiwaniami analityków z biur maklerskich. O ile pod względem przychodów ze sprzedaży specjaliści trafili w punkt, to inne – zarówno na plus, jak i na minus - niż średnia ich szacunków są zyski grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza.

Cyfrowy Polsat zaskoczył wynikami

W ostatnim kwartale 2023 r. grupa Cyfrowy Polsat wykazała 3,68 mld zł przychodu, 677 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 130 mln zł zysku netto. Średnia prognoz biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet” mówiła, że będzie to odpowiednio 3,67 mld zł, 708 mln zł oraz 58 mln zł. Tym samym skorygowana EBITDA wypadła poniżej prognoz rynkowych, ale wynik netto jest od nich ponad dwukrotnie wyższy.

W porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała tym razem przychody o 7,3 proc. wyższe, ale jej wyniki, pod wpływem rosnących kosztów działalności, pogorszyły się. Skorygowana EBITDA spadła o 17,3 proc., a zysk netto o 25,3 proc.

W całym 2023 r. Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała 13,6 mld zł przychodu (o 5,5 proc. więcej niż w 2022 r.), 3 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 10,2 proc.) oraz 312 mln zł zysku netto (spadek o 65,4 proc.).

Spadek zysku to efekt wysokich kosztów finansowych ponoszonych przez grupę. W ub.r. urosły one o ponad 500 mln zł.