Asseco po konferencji: o inwestorach, przejęciach i akcjach własnych

Lekkim wzrostem reagują we wtorek notowania Asseco Poland na opublikowane wyniki za I kwartał. Grupie udało się zwiększyć rentowność. Nie wykluczone, że trend będzie kontynuowany.

- Asseco Poland mocno pracuje nad poprawą rentowności operacyjnej – zadeklarowała podczas wtorkowej konferencji wiceprezes Asseco, Karolina Rzońca-Bajorek. Wsparciem dla wyników Asseco jest fakt, że aktualnie najszybciej rosną te biznesy, w których firma ma największe udziały.

W dłuższej perspektywie grupie powinny pomóc środki z funduszy unijnych, przeznaczone m.in. na cyfryzację. Perspektywa UE jest siedmioletnia, do 2027 r., co sprawia że czasu na realizację projektów jest już stosunkowo niewiele. Na tym zyskać mogą duże firmy, które co do zasady mają większe zasoby kadrowe, doświadczenie i oferują większą pewność co do realizacji projektu w terminie niż mniejsze podmioty.

Asseco zamierza przejmować. Trzy potencjalne cele

Licząc w kursach zmiennych, portfel zamówień grupy w obszarze oprogramowania i usług własnych ma wartość 11,16 mld zł. Z kolei w kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, portfel przekracza 11,9 mld zł i jest o 7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.