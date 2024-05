Ailleron po konferencji: o przejęciach i debiucie spółki z grupy

Jakie wyniki miał Ailleron w I kwartale

Zysk netto Ailleronu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale kwartale 2024 r. wyniósł 1,6 mln zł, podczas gdy analitycy średnio zakładali 3,3 mln zł. Z kolei zysk operacyjny zaskoczył in plus: wyniósł 10,2 mln zł, podczas gdy analitycy prognozowali 8,2 mln zł. Przychody były niższe od oczekiwań o 8 proc. Wyniosły 106,7 mln zł. Rok do roku to spadek o prawie 4 proc.

- Tradycyjnie dominującym segmentem naszych przychodów była sprzedaż eksportowa, w I kwartale blisko 81,9 mln zł to przychód z rynków zagranicznych. Nie bez znaczenia pozostaje cykliczność naszej działalności, a warto pamiętać, że historycznie I kwartał jest w naszej grupie najsłabszy - podkreślił Tomasz Król.

Analitycy o wynikach Ailleronu

Dominik Niszcz, ekspert Trigon DM podkreśla, że w I kwartale widać spadek przychodów, ale za to in plus zaskakuje rentowność w Software Mind.

„Marża EBIT utrzymała się tam na poziomie zeszłorocznych wysokich 14 proc., a względem czwartego kwartału 2023 r. urosła aż o 5 pkt proc., mimo równie trudnej sytuacji na rynku w tym niekorzystnych kursów walutowych oraz przy niższych przychodach. Po oczyszczeniu o koszt akwizycji, marża wyniosła aż 17 proc. co wydaje się raczej trudne do utrzymania w kolejnych kwartałach ” – czytamy w porannym komentarzu analitycznym. Z kolei w segmencie fintech przychody były zgodne z oczekiwaniami, natomiast wynik operacyjny słabszy niż w jakimkolwiek kwartale 2023 r.