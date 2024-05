W piątek po południu WIG traci 0,6 proc. i oscyluje w okolicach 87-88 tys. pkt. Lekko pod kreską jest też indeks branżowy WIG-informatyka. Na tym tle zaskakująco dobrze prezentują się akcje technologicznej spółki Comp. Od rana dominuje popyt – przy stosunkowo wysokim obrocie. Jego wartość w pierwszej połowie sesji sięgnęła 2 mln zł. Kurs obecnie wynosi niemal 94 zł, co oznacza prawie 7-proc. wzrost względem wczorajszego zamknięcia.

Comp nie podawał żadnych informacji, które mogłyby uzasadniać taką zwyżkę. Notowania firmy poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym od jesieni 2022 r. Ale skala wzrostów w ostatnich dniach wyraźnie przybrała na sile. Jeszcze na początku maja kurs był poniżej 80 zł. Wczoraj dzień zakończył ponad 5-proc. wzrostem do 88 zł. Przy obecnej wycenie akcji kapitalizacja całej firmy wynosi ponad 0,5 mld zł.

Wyniki Compu coraz lepsze, pomogła też rekomendacja od DM BOŚ

Warto odnotować, że w tym tygodniu (z datą 16 maja) wydana została nowa rekomendacja dla Compa autorstwa DM BOŚ. Na razie nie jest szeroko dostępna (będzie dostępna 24 maja po godz. 17.05), ale z naszych informacji wynika że implikuje ona wysoki potencjał wzrostowy i zapewne to ona, począwszy od 16 maja, pomaga notowaniom.

W ostatnich latach Comp mocno przebudował biznes i zrestrukturyzował grupę, co jest już widoczne w wynikach. Są coraz lepsze, a beneficjentem tego trendu są też akcjonariusze, do których spółka transferuje gotówkę. W 2024 r. planuje przeznaczenie na ten cel kwoty w wysokości co najmniej 33,6 mln zł poprzez nabycie akcji własnych w oparciu o istniejące upoważnienia walnego zgromadzenia, tj. transfer kwoty stanowiącej równowartość 7,5 zł przypadającej na jedną z 4 487 204 akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r.