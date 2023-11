W trakcie trzech kwartałów 2023 r. łączne przychody grupy wyniosły 183,5 mln zł i były o 17 proc. niższe niż w roku poprzednim. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 18 mln zł wobec 18,7 mln zł rok temu, a wynik operacyjny spadł do niespełna 2 mln zł z 11 mln zł. Na poziomie netto jest 8,6 mln zł zysku wobec 7,7 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

W samym trzecim kwartale spółka miała 4,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA i zysk netto na poziomie 1,4 mln zł. Skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5 mln zł wobec 5,8 mln zł rok temu. Rok do roku spadł, ale był dwukrotnie wyższy od prognoz analityków.

Najlepiej zarabiającymi tytułami w trzech kwartałach 2023 r. były „Hunt Royale” (62,2 mln zł),”Darts Club” (21,2 mln zł) oraz „Car Driving School Simulator” (9,4 mln zł), czyli gry z tzw. segmentu mid-core i casual. W 2023 r. spółki z grupy BoomBit wydały łącznie 13 gier na platformach iOS oraz Google Play.

- Segment mid-core i casual wyraźnie poprawił w tym roku swoje wyniki, ale nasze aspiracje są zdecydowanie większe. Pierwsze wyniki wydanej we wrześniu gry „Idle Farm: Harvest Empire” pokazują, że powinna osiągać dobre, powtarzalne przychody w kolejnych miesiącach. Mamy bogaty pipeline wydawniczy, kilka tytułów trafi na rynek niebawem, a biorąc pod uwagę także inne inicjatywy, dzięki którym możemy dywersyfikować źródła przychodów mocno liczymy na to, że przełoży się to pozytywnie na naszą działalność w przyszłym roku - zapowiada prezes, Marcin Olejarz. Dodaje, że dużo wydarzyło się także w projektach blockchain. - Możemy się pochwalić pierwszymi zauważalnymi przychodami, które po 3 kwartałach wyniosły 3,4 mln zł - wskazuje.

BoomBit jest notowany na giełdzie od 2019 r. Akcje w IPO sprzedawał po 19 zł. Obecnie kurs oscyluje w okolicach 13 zł.