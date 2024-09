Kawa najdroższa od 13 lat! Czy konsumenci odczują wzrost cen?

Producenci zwiększają zakupy przed nowymi regulacjami

Nowe regulacje Unii Europejskiej, które mają wejść w życie na koniec roku, mają zakazać korzystania z towarów, które były wyprodukowane w ostatnim czasie na terenach, na których doszło do wycinki drzew. To powoduje, że traderzy i producenci kupują teraz kawę, gdyż po wejściu regulacji będą musieli dowieść, że kupowana kawa nie pochodzi z terenów, na których dokonano wycinki lasów. Warto również wspomnieć o tym, że wzrost cen na rynkach europejskich związany jest również z częściową blokadą Kanału Sueskiego. Kupowanie kawy azjatyckiej lub niektórych krajów afrykańskich powoduje, że kawa musi przebyć do Europy znacznie dłuższą drogę.

Jak wzrost cen ziaren kawy wpływa na ceny filiżanki w kawiarni?

Jeszcze niedawno oceniano, że koszt kawy w filiżance w kawiarni to zaledwie 1-2%. Przy obecnych cenach kawy udział samego surowca zaczyna wzrastać. Biorąc pod uwagę standardową cenę espresso we Włoszech, na poziomie 1 euro, koszt zużytej kawy po cenie na giełdzie to ok. 5 eurocentów. Sklepowa cena kawy to jednak przynajmniej 2-3 razy więcej, biorąc pod uwagę produkty najbardziej popularnych producentów kawy we Włoszech. Wtedy koszt zużytej kawy na espresso sięga już od 10 do 15 eurocentów, co stanowi 10-15% kosztu gotowego produktu. Oczywiście wciąż zdecydowana większość kosztu kawy stanowią usługi. Niemniej znaczący wzrost cen ziaren kawy może doprowadzić do tego, że kawiarnie będą podnosić ceny swoich produktów. Już w tym momencie mówi się, że minimalna podwyżka cen espresso we Włoszech to ok. 10%. Niektórzy spekulują, że za małą filiżankę płacić będziemy nawet 2 euro. Kawa we Włoszech to wciąż dosyć niski wydatek w porównaniu do kosztów w Nowym Jorku czy Londynie, gdzie za standardowe espresso należy wydać od 2-3 dolarów do nawet 6-7 dolarów, biorąc pod uwagę różne dodatki, podatki czy napiwki.

Czy kawę czeka powtórka z kakao?

Cena Arabiki rośnie już o ok. 40% w tym roku. Wzrost cen Robusty to już ponad 90%. Ceny kakao rosły w kwietniu w pewnym momencie o ponad 175%, ale w tym momencie wzrost cen został zredukowany do 80%, biorąc pod uwagę rolowania kontraktów terminowych. Na ten moment trudno wskazać, czy czeka nas podobny scenariusz jak w przypadku rynku kakao. Ostatnie lata przynosiły raczej nadpodaż niż deficyt na rynku, co oznacza, że wciąż kawy na świecie jest bardzo dużo. Z drugiej strony wzrost popytu jest w zasadzie nieprzerwany, a dwa lub trzy trudne lata produkcyjne mogą doprowadzić do sytuacji, w której zapasy będą nie do odbudowania. Już w tym momencie pozostają one na ekstremalnie niskim poziomie.

Zmiany cen kakao, Robusty i Arabiki od początku tego roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Nie można jednak wykluczyć częściowej realizacji scenariusza rynku kakao. Fundusze spekulacyjne utrzymują bardzo dużą ilość pozycji kupna na kontraktach terminowych na kawę. Liczba pozycji netto była ostatnio najwyższa w historii. Fundusze dalej redukują pozycje krótkie, choć jednocześnie zmniejszają też liczbę pozycji długich. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce na rynku kakao patrząc z perspektywy 2023 i 2024 roku. Teoretycznie tak duża ilość pozycji netto sugeruje możliwe wykupienie cenowe, ale realizacja najczarniejszego scenariusza pogodowego w postaci znacznej redukcji prognozowanej pozycji może spowodować, że fundusze będą utrzymywać swoje pozycje przez wiele miesięcy. To z kolei może doprowadzić do wzrostu cen do poziomów 300 centów za funta kawy Arabiki, które są historycznymi szczytami osiągniętymi w 2011 roku.